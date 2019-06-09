مصلحة الآثار تفتتح المنتدى الصيفي للتعريف بالتراث

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يونيو 2019, 01:32 مساء
مصلحة الآثار تفتتح المنتدى الصيفي للتعريف بالتراث (فيسبوك)

افتتحت مصلحة الآثار الليبية، الجمعة، المنتدى الصيفي للتوعية والتعريف بأهمية الآثار والتراث الثقافي الليبي، بمشاركة مؤسسات شبابية وأندية رياضية وجمعيات مهتمة بالعمل التطوعي وطلاب المدارس والحركة الكشفية والهلال الأحمر.

تضمن برنامج المنتدي زيارات للمواقع الأثرية والمتاحف ومحاضرات توعوية، وحلقات نقاش وعرض أفلام وثائقية وورش عمل، ودورات مبسطة للمتطوعين من الشباب عن الحماية وكيفية التبليغ عن التجاوزات في مجال الآثار.

وتستمر فعاليات حملة «التراث للجميع» التي تنظمها المصلحة للتعريف بأهمية الآثار والتراث الثقافي، وشهدت المواقع الأثرية والسياحية نشاطًا مكثفًا لتوزيع مطبوعات الحملة وفقًا للمكتب الإعلامي للمصلحة

مصلحة الآثار تفتتح المنتدى الصيفي للتعريف بالتراث (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوسف الشريف يكتب عن محمد الزواوي في ذكرى وفاته: مؤرخ الناس
ثقافة وفن
وزير الخارجية المغربي: عدم التزام الفاعلين باتفاق الصخيرات عقَّد الوضع الليبي
ليبيا
أنجلينا جولي تحث المجتمع الدولي لمساعدة أطفال فنزويلا
ثقافة وفن
«رياتشي»..بلدة إيطالية تتحول من التسامح إلى التشدد مع اللاجئين
دولى
مواطن يسلم رأس تمثال يعود للعصر الإغريقي إلى شرطة السياحة بشحات
ليبيا
بوخمادة: تلقينا تكليفات بمهام جديدة في منطقة الهلال النفطي والموانئ
ليبيا
سلامة: الليبيون لديهم مشكلة شرعية غير محسومة والانتخابات هي الحل
ليبيا
تغريدة ترامب تربك حسابات «ناسا والقمر»
علوم وتكنولوجيا
«قلبك وين».. أغنية ليبية بلحن عالمي (فيديو)
ثقافة وفن
ناسا تفتح محطة الفضاء الدولية أمام السياح في 2020
دولى
النتائج الأوّلية للتحقيق المتعلّق بتخريب السُفن في الخليج تؤكد تورط دولة في ...
عربى
سلامة من موسكو: الوضع الحالي في ليبيا لا يقتل العملية السياسية لكن يضعها بين ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متخصص يكشف «الحل السحري» للوقاية من السكري