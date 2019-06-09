مصلحة الآثار تفتتح المنتدى الصيفي للتعريف بالتراث

مصلحة الآثار تفتتح المنتدى الصيفي للتعريف بالتراث (فيسبوك)

افتتحت مصلحة الآثار الليبية، الجمعة، المنتدى الصيفي للتوعية والتعريف بأهمية الآثار والتراث الثقافي الليبي، بمشاركة مؤسسات شبابية وأندية رياضية وجمعيات مهتمة بالعمل التطوعي وطلاب المدارس والحركة الكشفية والهلال الأحمر.

تضمن برنامج المنتدي زيارات للمواقع الأثرية والمتاحف ومحاضرات توعوية، وحلقات نقاش وعرض أفلام وثائقية وورش عمل، ودورات مبسطة للمتطوعين من الشباب عن الحماية وكيفية التبليغ عن التجاوزات في مجال الآثار.

وتستمر فعاليات حملة «التراث للجميع» التي تنظمها المصلحة للتعريف بأهمية الآثار والتراث الثقافي، وشهدت المواقع الأثرية والسياحية نشاطًا مكثفًا لتوزيع مطبوعات الحملة وفقًا للمكتب الإعلامي للمصلحة

مصلحة الآثار تفتتح المنتدى الصيفي للتعريف بالتراث (فيسبوك)