«العراف» يعود على «إم بي سي مصر»

مشهد من مسلسل «العراف» (خاص لـ بوابة الوسط)

استمرارًا للتقليد الذي بدأته من يناير الماضي، تواصل قناة «إم بي سي مصر» عرض مسلسلات النجم الكبير عادل إمام والتي قدمها على مدار ستة أعوام على شبكة قنوات «إم بي سي»، حيث تبدأ من مساء الأحد، عرض حلقات الكوميديا الاجتماعية السياسية «العراف».

تدور قصة مسلسل «العرّاف» حول «نصّاب محترف» يتقمص شخصيات مُتعدّدة بمواصفات عالمية، وبدرجةٍ تمكّنه من خداع الجميع بمَن فيهم أجهزة الأمن، ويتفادي جميع المطبّات، ويتلاعب بعقول من يحيط به بمن فيهم زوجاته وأبنائه الذين يحاول عبر الحلقات جمع شملهم على الرغم من انشغاله بالنصب والتزوير.

فمن لواءٍ صارمٍ في مباحث الأموال العامة، إلى رجل أعمالٍ ثري من بور سعيد، إلى طبيب شهير يمارس الطب في مدينة المنصورة، إلى سفيرٍ في وزارة الخارجية.. فمحامٍ قدير.. وتاجر أنتيكات مُحنّك.. وعرّاف ذائع الصيت في الخليج والعالم العربي.. سلسلة من الشخصيات يُقدمها النجم عادل إمام يوميًّا وينتقل بها من عالمٍ إلى آخر، في أجواء من الكوميديا الساخرة.

يشارك في بطولة «العراف» نهال عنبر وعبدالرحمن أبو زهرة وصفاء الطوخي وريهام أيمن ورشا المهدي وشريف رمزي وأحمد فلوكس ومحمد عبدالحافظ ومحمد الشقنقيري، إلى جانب أبطال العمل عادل إمام وحسين فهمي وطلعت زكريا وشيرين، المسلسل من تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام.