الملكة إليزابيث تكرم «الملكة إليزابيث»

الممثلة البريطانية أوليفيا كولمان حاملة جائزة أوسكار أفضل ممثلة في هوليوود، فبراير 2019 (أ ف ب)

مكافأة على مساهمتها في إشعاع الثقافة البريطانية، منحت ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية، وسامًا للممثلة البريطانية أوليفيا كولمان، الحائزة جائزة «أوسكار»، التي تؤدي دورها في مسلسل «ذي كراون».

وقُلدت كولمان وسام الإمبراطورية البريطانية (سي بي إي) من رتبة قائد ضمن القائمة التقليدية للأوسمة والألقاب التي تمنح لمناسبة العيد الميلاد الرسمي للملكة إليزابيث الثانية (93 عامًا) السبت وفق «فرانس برس».

وتمنح هذه الأوسمة والألقاب الملكية مرتين في السنة لمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد الرسمي للملكة الذي يحتفل به في يونيو، بينما هي وُلدت في 21 أبريل 1926.

وتكرِّم الملكة من خلال هذه القائمة مشاهير، فضلًا عن أشخاص من عامة الشعب يكرِّسون وقتهم لأعمال خيرية ولمساعدة أفراد المجتمع.

وقالت كولمان: «تغمرني السعادة والتواضع لكوني برفقة أشخاص رائعين، لم تتسنَ لغالبيتهم أن يظهروا مثلي أنا، لكن آمل بأن يحصلوا على هذه الفرصة الآن».

ونالت كولمان هذه السنة جائزتي أوسكار وبافتا أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «ذي فايفوريت» (2018) الذي تؤدي فيه الممثلة البالغة 45 عاما دور الملكة آن. وهي تؤدي دور الملكة إليزابيث الثانية في الموسم الثالث من مسلسل «ذي كروان» الذي تبثه منصة «نتفليكس». وضمت القائمة هذه المرة 1073 شخصًا.