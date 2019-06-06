معرض يوثق حياة بيكاسو بالصور

رجل يمر أمام صورة لبيكاسو التقطها المصور الفرنسي روبير دوانو في معرض «بيكاسو ونظرة المصور» في برشلونة في الخامس من يونيو 2019 (أ ف ب)

يفتتح الجمعة في برشلونة معرض يتمحور على الرسام الإسباني الشهير بيكاسو وفن التصوير.

وتشكل صورة التقطها المصور الفرنسي، روبير دوانو، وتظهر بيكاسو بقميص مخطط ونظرة ثاقبة، إحدى الصور الرئيسية في المعرض، حسب «فرانس برس».

والمعرض الجديد بعنوان «بيكاسو ونظرة المصور»، ويقام في متحف بيكاسو في برشلونة. ويشكل جولة تتمحور على حياة الرسام بالصور والتقط بعضها هو شخصيًا وبعضها الآخر مصورون.

ومن بين هذه الصورة واحدة التقطها روبير دوانو العام 1952 في فالوريس في جنوب فرنسا، تظهره يرتدي قميصًا مخططًا بالعرض درج على ارتدائه واقفًا وراء نافذة، وواضعًا يديه على الزجاج.

وتوضح فيوليتا أندريس مفوضة المعرض أن بيكاسو، الذي صوره أشهر المصورين في العالم من براساي وروبير كابا إلى هنري كارتييه-بريسون وديفيد دوغلاس دونكان: «له وجه مؤات للتصوير وهو أدرك ذلك منذ شبابه وقد لعب على هذه الصورة».

وتضيف قائلة: «هو من أوائل الأشخاص الذين أدركوا قوة الصورة وتأثيرها الإعلامي (..) وبدلًا من التقوقع ومنع الجميع من دخول عالمه سمح بعرض نفسه لكنه كان دائمًا يتحكم بصورته».

ومر عشرات المصورين به ملتقطين صورًا له أو لمحترفه، لكن قلة منهم نجحوا في التقاط صور له «عفوية فعلاً خلال عمله».

باستثناء ملهمته وعشيقته دورا مار، التي أظهرت في سلسلة من الصور العام 1937 بيكاسو منكبًا في محترفه الباريسي على رائعته «غيرنيكا».

وتقول فيوليتا أندريس «هي من الصور القليلة التي تظهر فعلاً الفنان في حميمية إبداعه».