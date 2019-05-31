قنوات مصرية تعرض المنوعة الليبية «خليل وبركة» بعد عيد الفطر المبارك

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الجمعة 31 مايو 2019, 11:24 مساء

أكد مدير التصوير الفنان، محمد أحميدة، على أن عدد من القنوات المصرية تستعد لعرض المنوعة الليبية «خليل وبركة» بعد عيد الفطر المبارك.

وقال محمد أحميدة لـ«بوابة الوسط» الجمعة إن «قنوات النهار، وصدى البلد، وبانوراما، وLTC، سوف تعرض منوعة (خليل وبركة)».

وأضاف: «منوعة (خليل وبركة) بطولة الفنان الليبي خليل السوري والفنان الليبي مصطفى بركة والفنان المصري ياسر الرفاعي، وإخراج المخرج الليبي أيمن القدار».

ولفت أحميدة إلى منوعة «خليل وبركة» جرى «تصويرها في جمهورية مصر في عدة مدن منها طنطا والمنوفية والسلام وإسكندرية والقاهرة».

وأشار أحميدة إلى أن «منوعة (خليل وبركة) عمل كوميدي اجتماعي يقع في 15 حلقة من إنتاج المركز العربي للخدمات الفنية».

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