محمد فراج: فخور بالمشاركة في «الممر»

يعرض لمحمد فراج في رمضان الجاري مسلسل «قابيل» (أرشيفية: الإنترنت)

أعرب الفنان المصري محمد فراج عن فخره واعتزازه بالمشاركة في فيلم «الممر» والمقرر بدء عرضه في موسم عيد الفطر المقبل.

وأكد في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الخاص بكشف تفاصيل العمل، أن الفيلم يعد بمثابة التجربة المهمة والخطوة الكبيرة في مشواره الفني، مشيرًا إلى أن العمل مع شريف عرفة كان تحديًا وحلمًا منذ صغره.

ووجه فراج الشكر للمنتج هشام عبدالخالق لتقديمه الفيلم، وأنه يشعر بأنه يشارك في عمل قومي وعوضه ذلك عن عدم التحاقه بالجيش، مضيفًا «تعلمت الكثير عن تلك الفترة وكان يجب أن يكون هناك تجربة بهذا الشكل في تاريخ السينما».

ويٌشارك فراج في بطولة الفيلم بجوار النجوم أحمد عز وأحمد رزق وإياد نصار وأحمد فلوكس ومحمد فراج وأحمد صلاح حسني ومحمد الشرنوبي ومحمد جمعة ومحمود حافظ وأمير صلاح الدين وأسماء أبو اليزيد، بالإضافة إلى هند صبري وشريف منير وأنعام سالوسة وحجاج عبدالعظيم كضيوف شرف، تأليف وإخراج شريف عرفة.