أنطونيو بانديراس يشعر بالمرارة رغم جائزة «كان»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 مايو 2019, 12:28 مساء
أنطونيو بانديراس مع جائزة أفضل ممثل التي نالها في الدورة الثانية والسبعين لمهرجان كان الفرنسي، 25 مايو 2019 (أ ف ب)

عبر النجم العالمي، أنطونيو بانديراس، عن استيائه بسبب عدم حصول مخرج فيلمه «دولور إي غلوريا»، بيدرو ألمودوفار، على أي مكافأة في مهرجان كان السينمائي.

وقال الممثل الإسباني، الذي فاز بجائزة أفضل ممثل في الدورة الثانية والسبعين للمهرجان عن دوره في الفيلم، إنه شعر بـ«مرارة طفيفة» بسبب عدم حصول ألمودوفار على أي مكافأة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقب حفل توزيع الجوائز مساء السبت: «بعدما فزت بهذه الجائزة أنا سعيد جدًا لكني أشعر بمرارة طفيفة. فكنت أحب أن يكون بيدرو هنا إلى جانبي»، وفق «فرانس برس».

ولم يفز الإسباني بيدرو ألمودوفار في مشاركته السادسة في السباق لنيل السعفة الذهبية. وأوضح «تبادلنا الرسائل النصية. هو سعيد جدًا لفوزي وأنا أشكره على هذه السنوات الأربعين والأفلام الثمانية التي تعاونا في إطارها».

وأضاف متحدثًا عن ألمودوفار «كان له دور مهم جدًا في حياتي، دور لم أتمكن من فهمه فعلاً. أنا متعلق به». في فيلم «دولور إي غلوريا» الذي يعتبر رسالة حب تتغنى بالسينما، يجسد بانديراس دور مخرج يتخبط في الاكتئاب ويعاني فراغًا إبداعيًا.

وردًا على سؤال حول الشعور الذي انتابه لدى إعلان اسمه «صعودي إلى المسرح لم يكن نبأ سارًا لطبيب القلب الخاص بي، شعرت وكأنه سيغمى علي». وكان بناديراس (58 عامًا) أصيب بأزمة قلبية خطرة قبل سنتين.

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