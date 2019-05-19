حاتم العراقي: سعيد بتفاعل الجمهور مع تتر «العرضحالجي»

الفنان حاتم العراقي (خاص لـ بوابة الوسط)

أبدى الفنان حاتم العراقي سعادته بالتفاعل الكبير لدى الجمهور بعد نجاح تتر المسلسل العراقي «العرضحالجي» الذي يعرض خلال هذا الشهر الكريم على قناة «إم بي سي العراق»، وقام بغنائه من ألحانه، ومن كلمات الشاعر ماجد عوده، وتوزيع موسيقي للمايسترو مهند خضر.

وأكد حاتم أنه قام بتلحين الأغنية بأسلوب موسيقي وغنائي مناسب لأحداث المسلسل المتنقلة بين الدراما والمواقف الكوميدية من خلال تغيير النقلة اللحنية بين بدايتها ونهايتها، التي لاحظها الجمهور وتفاعل معها خلال عرض الشارة، مشيرًا إلى أنه من الأعمال التي يعتز بها بين الأعمال الغنائية الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان المبارك.

ومسلسل «العرضحالجي» من بطولة الفنان القدير قاسم الملاك ومجموعة كبيرة من نجوم التمثيل من بينهم أنعام الربيعي وهناء محمد ومحمد هاشم وحسين عجاج وسولاف جليل، ومن تأليف قاسم الملاك وإخراج جمال عبد جاسم.