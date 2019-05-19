حاتم العراقي: سعيد بتفاعل الجمهور مع تتر «العرضحالجي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 مايو 2019, 02:00 مساء
الفنان حاتم العراقي (خاص لـ بوابة الوسط)

أبدى الفنان حاتم العراقي سعادته بالتفاعل الكبير لدى الجمهور بعد نجاح تتر المسلسل العراقي «العرضحالجي» الذي يعرض خلال هذا الشهر الكريم على قناة «إم بي سي العراق»، وقام بغنائه من ألحانه، ومن كلمات الشاعر ماجد عوده، وتوزيع موسيقي للمايسترو مهند خضر.

وأكد حاتم أنه قام بتلحين الأغنية بأسلوب موسيقي وغنائي مناسب لأحداث المسلسل المتنقلة بين الدراما والمواقف الكوميدية من خلال تغيير النقلة اللحنية بين بدايتها ونهايتها، التي لاحظها الجمهور وتفاعل معها خلال عرض الشارة، مشيرًا إلى أنه من الأعمال التي يعتز بها بين الأعمال الغنائية الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان المبارك.

ومسلسل «العرضحالجي» من بطولة الفنان القدير قاسم الملاك ومجموعة كبيرة من نجوم التمثيل من بينهم أنعام الربيعي وهناء محمد ومحمد هاشم وحسين عجاج وسولاف جليل، ومن تأليف قاسم الملاك وإخراج جمال عبد جاسم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بركان الغضب» تتسلم مدرعات وأسلحة جديدة
ليبيا
الخارجية الفرنسية تعلق على زيارة حفتر باريس هذا الأسبوع
ليبيا
الجهيناوي: إصرار السراج أو حفتر على الوضع الراهن لا يخدم الليبيين
ليبيا
وثائقي حول أول فريق وطني ليبي لـ«الرغبي» يحصد جائزة دولية
ثقافة وفن
الثني لـ«الحرة»: مستعدون لوقف إطلاق النار دون شروط وعودة الجيش «مستحيلة»
ليبيا
تواصل أزمة السيولة.. طوابير على الصرف واحتجاجات أمام المصارف
ليبيا
بين طرابلس وطبرق.. الانقسام يلاحق مجلس النواب
ليبيا
كونتي: أكدت لحفتر أنه لا يمكننا العمل مع خيار عسكري.. العنف لا يولد إلا العنف
ليبيا
أطفال النازحين: متى نعود إلى بيوتنا وأصدقائنا؟
ليبيا
ملف الشركات الأجنبية.. خلافات سياسية أم مخالفات قانونية؟
ليبيا
بالتنسيق مع الجيش الليبي.. الإمارات تعلن إطلاق أربعة آسيويين احتجزوا غرب ليبيا
ليبيا
جريدة الوسط: قرار وقف حرب العاصمة يدخل المطبخ السياسي الدولي
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وثائقي حول أول فريق وطني ليبي لـ«الرغبي» يحصد جائزة دولية