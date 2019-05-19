«سالم وست» طفل كيم كارداشيان الرابع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 مايو 2019, 12:57 مساء
«سالم وست» طفل كيم كارداشيان الرابع (أرشيفية:انترنت)

قالت كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع، الجمعة، إنها أطلقت اسم سالم وست على طفلها الرابع الذي وضعته أم بديلة الأسبوع الماضي.

وقالت كارداشيان في تغريدة لمتابعيها على «تويتر»، الذين يبلغ عددهم 60 مليون شخص «سالم وست» ونشرت صورة لوليدها ملفوفًا في بطانية في سريره، وفقًا لوكالة «رويترز».

ولدى كارداشيان وزوجها المغني كاني وست ثلاثة أطفال آخرين هم شيكاغو، التي وُلدت في يناير 2018 من أم بديلة أيضًا وسينت البالغ من العمر ثلاثة أعوام ونورث وعمرها خمس سنوات.

وقالت كارداشيان إنها قررت الاستعانة بأم بديلة بعد أن حذرها الأطباء من مشكلات صحية خطيرة إذا حملت مرة أخرى.

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