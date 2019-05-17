الفنان أحمد الرياني: منوعة «معلش يا» ستعرض بداية من 16 رمضان المبارك

أكد الفنان أحمد الرياني أن منوعة «معلش يا» ستعرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن المنوعة تعالج عددًا من القضايا منها «مشكلة انتشار السلاح ومواقع التواصل الاجتماعي والسحر والخطوبة والزواج وغيرها من المشاكل الاجتماعية».

وقال الممثل أحمد الرياني لـ«بوابة الوسط» الخميس إن «منوعة (معلش يا)عمل اجتماعي يتكون من 15 حلقة منفصلة لمجموعة من الكتاب من بينهم أمين بورواق، وجمال الفريخ، ومحمد العقوري، ونور الدين عمران، وأيمن المغربي، وإخراج أحمد المقصبي».

وأضاف: «المنوعة من بطولة حميد البرغثي وأسامة الزوي وفراس الحفار وأيمن المغربي ومجموعة من الشباب والوجوه الجديدة حيث جرى تصوير العمل بالكامل داخل مدينة بنغازي».

ولفت الرياني إلى أن «ضيوف شرف المنوعة هم الفنان ميلود العمروني، والفنانة سلوي المقصبي، والفنانة عبير الترهوني، والفنانة رندة عبد اللطيف، والفنان محمد الأمين، والفنان أحمد بوفردة، والفنان سعد الدباغ، والفنان سالم عيسي، والفنان صالح الشكري، والفنانة دانيا جمال، والفنان فوزي الدالي، والفنان طارق بوقرين، وغيرهم من النجوم».

وأشار الفنان أحمد الرياني إلى أن فريق العمل الفني تكون من «المصورين، علي الزايدي، ومنذر بوريمة، وحمزة الورفلي، ومهندس الصوت عادل السعفي، ومكساج أكرم العريبي، ومونتاج محمد البرعصي، وتنكر مرعي الطيرة، ومدير الإنتاج حمد الغرباوي، وإدارة انتاج مرعي الخشمي».