بنسالم حميش يفوز بجائزة الشيخ زايد في فرع الآداب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مارس 2019, 01:21 مساء
بنسالم حميش يفوز بجائزة الشيخ زايد في فرع الآداب (أرشيفية:انترنت)

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في الإمارات، السبت، أسماء الفائزين في دورتها الثالثة عشرة، ومن أبرزهم المغربي بنسالم حميش، الذي نال الجائزة في فرع الآداب.

وفاز حميش، الذي شغل من قبل منصب وزير الثقافة، عن كتاب السيرة الذاتية «الذات بين الوجود والإيجاد» الصادر عن المركز الثقافي للكتاب والنشر والتوزيع في 2018، وفقًا لوكالة «رويترز».

وفي باقي فروع الجائزة، فاز الكويتي حسين المطوع في فرع أدب الطفل والناشئة، عن كتاب «أحلم أن أكون خلاط أسمنت»، الصادر عن دار الحدائق العام 2018.

وفي فرع المؤلف الشاب فاز الجزائري عبد الرزاق بلعقروز عن كتاب «روح القيم وحرية المفاهيم.. نحو السير لإعادة الترابط والتكامل بين منظومة القيم والعلوم الاجتماعية»، الصادر عن المؤسسة العربية للفكر والإبداع العام 2017.

وفاز في فرع الفنون والدراسات النقدية اللبناني شربل داغر عن كتاب «الشعر العربي الحديث: قصيدة النثر» الصادر عن منتدى المعارف العام 2018، فيما فاز البريطاني فيليب كينيدي بالجائزة في فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى عن كتاب «الانكشاف في الموروث السردي العربي» الصادر عن دار نشر جامعة إدنبره، وذهبت جائزة النشر والتقنيات الثقافية إلى المركز العربي للأدب الجغرافي ارتياد الآفاق في دولة الإمارات.

ويحصل الفائز في كل فرع على ميدالية ذهبية وشهادة تقدير وجائزة مالية قدرها 750 ألف درهم إماراتي (نحو 204 آلاف دولار)، ولا يتبقى سوى إعلان اسم الفائز بجائزة شخصية العام الثقافية قبل إقامة حفل تسليم الجوائز على مسرح البلازا في متحف اللوفر أبوظبي، في 25 أبريل المقبل.

 

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