انطلاق حملة «هيا نقرأ» في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الإثنين 04 مارس 2019, 01:42 مساء
انطلاق حملة «هيا نقرأ» في بنغازي (صوير: سليمة الكراتي)

انطلقت صباح الأحد حملة «هيا نقرأ» بمكتب الإعلام والثقافة بنغازي، بالتعاون مع قسم النشاط المدرسي بوزارة التعليم بالحكومة الليبية الموقتة.

وينظم الحملة عبدالسلام الطيرة، المستشار الفني لمكتب الثقافة والإعلام، وهي تستهدف طلبة التعليم الأساسي والثانوي، لحثهم على القراءة.

وقال مدير مكتب الإعلام والثقافة بالمدينة، محمد المسلاتي، إن «هذه الحملة ستليها حملات أخرى ومحاضرات وورش عمل تشجع الجيل الجديد على القراءة».

ووضع المكتب جدول للمدارس المستهدفة والتي يستضيفها بمركز وهبي البوري، وتستمر الحملة طوال الأسبوع إذ تختتم الخميس.

انطلاق حملة «هيا نقرأ» في بنغازي (صوير: سليمة الكراتي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - عندك دستور؟!
كاريكاتير
كاركاتير خيري - رالي المصالح في ليبيا
كاريكاتير
ليلة الأبطال: الزناد يسقط خصمه الكوبي بالقاضية في الجولة الرابعة
رياضة محلية
تحالف القوى الوطنية يطالب البعثة الأممية بإطلاع كـل الليبيين على «اتفاق أبوظبي»
ليبيا
لنقي يؤيد فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية وتأجيل الانتخابات الرئاسية
ليبيا
حكم عربي يدير المباراة المصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا
رياضة محلية
البنك الدولي: مليار شخص يعيشون من دون كهرباء
اقتصاد
فضيل بوعجيلة لـ«الوسط»: «خالتي مشهية» نجح لقربه من كل فئات المجتمع الليبي
ثقافة وفن
غسان سلامة لليبيين: دقت ساعة الحقيقة والخيار لكم
ليبيا
مناورات سياسية تساوم أرباب الأسر بورقة «الرقم الوطني»
ليبيا
نزار كعوان: نعرب عن ارتياحنا للمحادثات التي جرت بين السراج و حفتر
ليبيا
«قرار النقاب» يخلق جدلا مجتمعياً ويثير مطالب لإصلاح التعليم
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تطوير «صامت» للطائرة الخارقة للصوت