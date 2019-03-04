انطلاق حملة «هيا نقرأ» في بنغازي

انطلاق حملة «هيا نقرأ» في بنغازي (صوير: سليمة الكراتي)

انطلقت صباح الأحد حملة «هيا نقرأ» بمكتب الإعلام والثقافة بنغازي، بالتعاون مع قسم النشاط المدرسي بوزارة التعليم بالحكومة الليبية الموقتة.

وينظم الحملة عبدالسلام الطيرة، المستشار الفني لمكتب الثقافة والإعلام، وهي تستهدف طلبة التعليم الأساسي والثانوي، لحثهم على القراءة.

وقال مدير مكتب الإعلام والثقافة بالمدينة، محمد المسلاتي، إن «هذه الحملة ستليها حملات أخرى ومحاضرات وورش عمل تشجع الجيل الجديد على القراءة».

ووضع المكتب جدول للمدارس المستهدفة والتي يستضيفها بمركز وهبي البوري، وتستمر الحملة طوال الأسبوع إذ تختتم الخميس.

انطلاق حملة «هيا نقرأ» في بنغازي (صوير: سليمة الكراتي)