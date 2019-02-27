برنامج وثائقي عن رحلة جوزيف فاينز عبر النيل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 فبراير 2019, 03:19 مساء
جوزيف فاينز في لوس أنجليس (رويترز)

تحدث الممثل جوزيف فاينز عن تجربته في البرنامج الوثائقي «عودة فاينز إلى النيل»، الذي يأتي احتفالًا بالذكرى الخمسين لرحلة رانولف فاينز، البالغ من العمر الآن 74 عامًا، عبر نهر النيل.

والمستكشف البريطاني المخضرم رانولف فاينز، من عائلة الممثل جوزيف فاينز الذي جاء لمصر لتصوير البرنامج الوثائقي المكون من ثلاثة أجزاء وسيبث على قناة ناشونال جوغرافيك هذا الشهر، وفقًا لوكالة «رويترز».

ويشبه البرنامج في بعض الأحيان برنامج السيارات «توب غير»، حيث يسير الرجلان الإنجليزيان بسيارة دفع رباعي فوق الكثبان الرملية الصحراوية ويتبادلان المزاح وسط زحام القاهرة أو يتعلمان كيف يداعبان ثعابين قاتلة.

لكن إذا كان المشاهد في شك من حقيقة رانولف كمغامر مقدام، فإنه يستخدم في إحدى المرات طاولة ومنشارًا يغطيه الصدأ ليظهر كيف قطع أطراف أصابعه المتجمدة بعد رحلة مشؤومة إلى القطب الشمالي.

ويقارن جوزيف (48 عامًا)، المشهور بدوره في المسلسل الأميركي «ذا هاندمايدز تيل» ودوره في فيلم «شكسبير إن لاف» الفائز بالأوسكار، ابن عمه هاديء الطباع بالشخصية التي كانت أبطأ ولكنها انتصرت في نهاية المطاف في أسطورة «السلحفاة والأرنب» لأيسوب.

وقال «كنت أجري هنا وهناك، وينال مني الإنهاك الشديد فعليًا في نهاية اليوم، رانولف يمتلك القدرة على مواصلة العمل بشكل هادئ».

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