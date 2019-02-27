وودي ألن يصور فيلمًا جديدًا في إسبانيا

يخطط المخرج الأميركي وودي ألن لتصوير فيلمه الجديد في إسبانيا (أ ف ب)

يعتزم المخرج الأميركي وودي ألن تصوير فيلمه الجديد في إقليم الباسك في إسبانيا خلال الصيف المقبل، وفق ما أبلغت شركة «ميديابرو» المنتجة العمل ومصدر إسباني.

وقال ناطق باسم الشركة إن «ميديابرو ستنتج الفيلم الجديد لوودي ألن» مضيفًا «المشروع ما زال في مرحلة أولية، وبالتالي لا يمكننا تقديم تفاصيل»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال مصدر مطّلع إن ألن (83 عامًا) قد يصور الفيلم في سان سيباستيان عاصمة إقليم الباسك الواقع في شمال غرب البلاد.

وأوردت صحيفة «إل دياريو فاسكو» اليومية أن فريقًا من طاقم العمل شوهد خلال استطلاعه المدينة، ويعكس هذا المشروع السينمائي الجديد في إسبانيا حب المخرج الأميركي التصوير في مدن أوروبية كبرى.

والعام 2008، أطلق ألن «فيكي كريستسنا برشلونة» الذي صوّر في العاصمة الكاتالونية وموّل أيضًا من شركة «ميديابرو» التي أنتجت كذلك فيلم ألن «ميدنايت إن باريس» عام 2011، وصوّر ألن أفلامًا أخرى في روما ولندن.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقام ألن دعوى قضائية يطالب فيها «أمازون» بمبلغ 68 مليون دولار بسبب خرقها عقدًا بينهما، متهمًا الشركة بإلغاء صفقة فيلم «إيه رايني داي إن نيويورك» بسبب ادعاءات تفيد بأنه اعتدى جنسيًا على ابنته بالتبني.