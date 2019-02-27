وودي ألن يصور فيلمًا جديدًا في إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 فبراير 2019, 12:23 مساء
يخطط المخرج الأميركي وودي ألن لتصوير فيلمه الجديد في إسبانيا (أ ف ب)

يعتزم المخرج الأميركي وودي ألن تصوير فيلمه الجديد في إقليم الباسك في إسبانيا خلال الصيف المقبل، وفق ما أبلغت شركة «ميديابرو» المنتجة العمل ومصدر إسباني.

وقال ناطق باسم الشركة إن «ميديابرو ستنتج الفيلم الجديد لوودي ألن» مضيفًا «المشروع ما زال في مرحلة أولية، وبالتالي لا يمكننا تقديم تفاصيل»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال مصدر مطّلع إن ألن (83 عامًا) قد يصور الفيلم في سان سيباستيان عاصمة إقليم الباسك الواقع في شمال غرب البلاد.

وأوردت صحيفة «إل دياريو فاسكو» اليومية أن فريقًا من طاقم العمل شوهد خلال استطلاعه المدينة، ويعكس هذا المشروع السينمائي الجديد في إسبانيا حب المخرج الأميركي التصوير في مدن أوروبية كبرى.

والعام 2008، أطلق ألن «فيكي كريستسنا برشلونة» الذي صوّر في العاصمة الكاتالونية وموّل أيضًا من شركة «ميديابرو» التي أنتجت كذلك فيلم ألن «ميدنايت إن باريس» عام 2011، وصوّر ألن أفلامًا أخرى في روما ولندن.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقام ألن دعوى قضائية يطالب فيها «أمازون» بمبلغ 68 مليون دولار بسبب خرقها عقدًا بينهما، متهمًا الشركة بإلغاء صفقة فيلم «إيه رايني داي إن نيويورك» بسبب ادعاءات تفيد بأنه اعتدى جنسيًا على ابنته بالتبني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

21 مليون دولار لمتّهم بريء سجن 40 عامًا
منوعات
استقالة مفاجئة لرئيس نادي السويحلي على الهواء
رياضة محلية
«هواوي» ترد على «سامسونغ» بهاتف قابل للطيّ
علوم وتكنولوجيا
«إيني»: حقل الفيل النفطي بات آمنًا الآن
ليبيا
كاركاتير خيري - سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
كلوب يوجه أصابع الاتهام إلى محمد صلاح
رياضة عالمية
«داخلية الوفاق» تدخل على خط السجال الدائر حول تزوير الرقم الوطني
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية ترد على تصريحات الكبير بشأن تزوير الأرقام الوطنية
ليبيا
«حكاية صمود» وثائقي ليبي يشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
ليبيا
كاركاتير حليم - أموال ليبيا في بلجيكا
كاريكاتير
صرخة المتزوجات من أجانب: أين حقوق أبنائنا؟
ليبيا
أبغض الحلال يهدد التماسك الأسري في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: خطوات فحص السيارة قبل السفر