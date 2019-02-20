البدء في تصوير منوعة «كشكول ليبي»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأربعاء 20 فبراير 2019, 01:42 مساء
البدء في تصوير منوعة «كشكول ليبي»

بدأ المخرج خالد الحواز تصوير منوعة «كشكول ليبي» من تأليف الممثل خالد البرعصي وبطولته مع عدد من الفنانين منهم طارق بوقرين، علاء الأوجلي، تيتي الورفلي، أيمن الشعافي ومجموعة من ضيوف الشرف.

وقال البرعصي لـ«بوابة الوسط»، الأربعاء: «هذا العمل اجتماعي يندرج تحت تصنيف كوميديا الموقف، مكون من 15 حلقة منفصلة، كل حلقة لها موضوع خاص، وكل الحلقات تعكس حالة المواطن الليبي وما يتعرض له من مشاكل مادية واجتماعية واقتصادية».

وأضاف «حاولنا أن نظهر حالة المواطن بشكل مقبول لدى المتلقي، وابتعدنا عن السطحية في إيصال الدراما، وسيعرض العمل في شهر رمضان المقبل».

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