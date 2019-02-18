تخريب جديد لنصب كارل ماركس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 فبراير 2019, 10:38 صباحا
تعرّض النصب التذكاري لكارل ماركس المقام للتخريب للمرة الثانية خلال أسبوعين (ا ف ب)

تعرّض النصب التذكاري لكارل ماركس في لندن للتخريب للمرة الثانية خلال أسبوعين، كما أعلن مسؤولو الموقع، السبت.

وكُتب على القبر الموجود في مدفن «هايغيت» في لندن بطلاء أحمر عبارات «مهندس الإبادة وإرهاب واضطهاد وجرائم جماعية»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتعرض قبر كارل ماركس صاحب نظرية الشيوعية الدولية للتخريب في 4 فبراير بواسطة أداة معدنية حادة،وغرّدت إدارة المدفن على «تويتر» السبت مرفقة التغريدة بصور «عاد المخربون إلى نصب ماركس التذكاري في مقبرة هايغيت. لكن هذه المرة بطلاء أحمر، مع تحطيم اللوحة الرخامية».

وأضافت: «مهما كان رأيكم بأفكار ماركس، فهذه ليست الطريقة الصحيحة للتعبير عن آرائكم، هذا تصرف غبي وجاهل ولا معنى له».

يذكر أن الفيلسوف الألماني كارل ماركس انتقل إلى لندن العام 1849، حيث عاش بقية حياته إلى أن توفي عن 64 عامًا في 14 مارس 1883.

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