بالصور: تشييع جنازة الفنانة المصرية نادية فهمي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 فبراير 2019, 04:54 مساء
من جنازة الفنانة نادية فهمي (تصوير: مصطفى مرتضى)

شُيّعت بعد عصر الخميس، جنازة الفنانة المصرية نادية فهمي، والتي توفيت عن عمر يناهز 71 عامًا بعد صراع طويل مع المرض. 

وشيعت الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، حيث دفنت في مقابر البساتين، ويقام العزاء الجمعة بمسجد عمر مكرم.

نادية فهمي هي ابنة الفنان ابتهال الصريطي من زوجها السابق سامح الصريطي.

نادية فهمي مع ابنتها ابتهال الصريطي (أرشيفية: الإنترنت)
من جنازة الفنانة نادية فهمي (تصوير: مصطفى مرتضى)
من جنازة الفنانة نادية فهمي (تصوير: مصطفى مرتضى)
من جنازة الفنانة نادية فهمي (تصوير: مصطفى مرتضى)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصرف الصحارى يستنكر التحفظ على مديره ويؤكد ثقته في القضاء
ليبيا
العثور على جثة محمد المنصوري القيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» في درنة
ليبيا
إيقاف رئيس مجلس إدارة «الصحارى» ومسؤولين بالمصرف عن العمل
ليبيا
القبض على قيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» في درنة
ليبيا
«هيومن رايتس»: نازحو تاورغاء لا يستطيعون العودة
ليبيا
عقيلة صالح يطالب صنع الله برفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة والتنسيق مع القيادة ...
ليبيا
أمينة الحاسية: الوثيقة الخضراء والإعلان الدستوري لا يلغيان دستور الاستقلال‎
ليبيا
الكوني: ما حدث في أوباري كان بجهود الخيرين من أبناء المدينة والمؤسسة العسكرية
ليبيا
شعبة الإعلام الحربي: القوات المسلحة تنجح في بسط سيطرتها التامة على حقل الشرارة
ليبيا
معهد «بروكينغز» يطرح نهجًا جديدًا يتضمن دورًا قياديًا لواشنطن لإنهاء أزمة ليبيا
ليبيا
جريدة مالطية: حسابات بنكية لشركات وهمية مرتبطة بشبكة تهريب الوقود الليبي
ليبيا
الجبير: لا نعرف مكان جثة خاشقجي ولا نزال نحقق في الحادثة
عربى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مكتشف نملة «مو صلاح» يتوصل لثلاثة أنواع جديدة