بالصور: تشييع جنازة الفنانة المصرية نادية فهمي

من جنازة الفنانة نادية فهمي (تصوير: مصطفى مرتضى)

شُيّعت بعد عصر الخميس، جنازة الفنانة المصرية نادية فهمي، والتي توفيت عن عمر يناهز 71 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وشيعت الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، حيث دفنت في مقابر البساتين، ويقام العزاء الجمعة بمسجد عمر مكرم.

نادية فهمي هي ابنة الفنان ابتهال الصريطي من زوجها السابق سامح الصريطي.

نادية فهمي مع ابنتها ابتهال الصريطي (أرشيفية: الإنترنت)

من جنازة الفنانة نادية فهمي (تصوير: مصطفى مرتضى)

من جنازة الفنانة نادية فهمي (تصوير: مصطفى مرتضى)

من جنازة الفنانة نادية فهمي (تصوير: مصطفى مرتضى)