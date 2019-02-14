فيلم وثائقي وعروض مسرحية باليوم الرابع لمهرجان الثقافة العربية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 فبراير 2019, 11:32 صباحا
تواصلت فعاليات مهرجان الثقافة العربية الأول في مصراتة (فيسبوك)

تواصلت فعاليات مهرجان الثقافة العربية الأول في قاعة الشهداء بمدينة مصراتة، الأربعاء، في يومه الرابع بتقديم عدة نشاطات ثقافية.

فتضمنت فعاليات اليوم الرابع عرض فيلم وثائقي عن فلسطين ومحاضرة عن الروابط الاجتماعية بين المغرب وليبيا ألقاها جمعة ريان وأدارها خالد الجطلاوي، ومسابقة رسم حر للأطفال، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

كما قدمت وصلات غنائية ورقصات فلوكلورية لفرقة سيوف الشام للعراضة الشامية، وتميزت الأمسية بعرض مسرحي لفرقة صلاح الدين للمسرح والموسيقى بعنوان «الحديقة»، واختتمت الفعاليات بعرض مسرحي للمسرح الوطني مصراتة بعنوان «الأقنعة».

ويختتم مهرجان الثقافة العربية الأول الخميس بحفل غنائي لأطفال الجاليات العربية وعرض عربي منوع وحفل للمألوف.

تواصلت فعاليات مهرجان الثقافة العربية الأول في مصراتة (فيسبوك)
تواصلت فعاليات مهرجان الثقافة العربية الأول في مصراتة (فيسبوك)
تواصلت فعاليات مهرجان الثقافة العربية الأول في مصراتة (فيسبوك)
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