جامعة بني وليد تشارك باﻟﻤﻠﺘﻘـى ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ لتقييم الأﺩﺍﺀ

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 06 فبراير 2019, 03:38 مساء
جامعة بني وليد تشارك باﻟﻤﻠﺘﻘـى ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ لتقييم الأﺩﺍﺀ

تشارك جامعة بني وليد بفعاليات ﺍﻟﻤﻠﺘﻘى ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍأﺩﺍﺀ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، في مدرج المرحوم مصباح العروي بجامعة سرت، وبمشاركة عدة جامعات ليبية ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ« أﻳﻨﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻓﺮﺹ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ».

وقال مدير المكتب الإعلامي بجامعة بني وليد فرج الشقار لـ«بوابة الوسط»الثلاثاء إن «الملتقىﺍﻟﺬﻱ انطلق الاثنين وﻳﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺪﻱ ﻳﻮﻣﻴﻦ يتضمن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺭﺻﺪ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭأﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺿﻤﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ أﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎﻡ 2015، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ إﻧﺠﺎﺯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍلأﻧﺸﻄﺔ».

وأضاف الشقار أن الملتقى «يناقش أيضًا ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍأﺩﺍﺀ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ».

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