تاناروت يعرض فيلم «روما» في بنغازي

تاناروت يعرض فيلم «روما» في بنغازي (أرشيفية:انترنت)

يعرض تجمع تاناروت للإبداع الليبي، الخميس، فيلم الدراما المكسيكي «روما» ، من إنتاج العام 2018، بمقر التجمع بمدينة بنغازي، ويناقش أعضاء التجمع الفيلم بعد العرض.

الفيلم من إخراج ألفونسو كوارون، وبطولة كل من ياليتزا أباريسيو، ومارينا دي تافيرا، ودييغو كورتينا أوتري، وكارلوس بيرالت، وماركو غراف،ومدة عرض الفيلم 135 دقيقة.

تدور أحداث الفيلم في مكسيكو سيتي ما بين عامي 1970 و1971، وأحداثه مستوحاه من قصة امرأة حقيقية تدعى ليبو،عاملة منزلية ومربية أطفال كانت تعمل لدى أسرة ميسورة، لتعكس بحكايتها عامًا في حياة عائلة من الطبقة المتوسطة في مدينة مكسيكو سيتي بالمكسيك في أوائل السبعينيات، و«روما» هو اسم الحي الذي تربى فيه المخرج كوارون، وفيه صورت مشاهد الفيلم أيضًا.

حصل الفيلم على جائزة الأسد الذهبى بمهرجان فينيسيا السينمائى في دورته الـ75، في سبتمبر الماضي لعام 2018، ومرشح للفوز بجائزة أوسكار كأفضل فيلم هذا العام.