«بلاك بانثر» ورامي مالك أبرز الفائزين بجوائز ساغ

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يناير 2019, 10:44 صباحا
شادويك بوزمان (وسط) وطاقم فيلم بلاك بانثر لدى تسلهم الجائزة (أ ف ب)

شكل الطاقم التمثيلي في فيلم «بلاك بانثر» وغلين كلوز ورامي مالك أبرز الفائزين الأحد بجوائز نقابة الممثلين الأميركية «ساغ» التي تعتبر مؤشرًا كبيرًا لمكافآت الأوسكار.

ونال «بلاك بانثر» من إنتاج مارفل (1,3 مليار دولار من الإيرادات) المرشح أيضًا للأوسكار، جائزة أفضل طاقم على حساب «ايه ستار إز بورن» من بطولة برادلي كوبر وليدي غاغا الذي كان الأوفر حظًا للفوز، و«بلاكككلانسمان» من إخراج سبايك لي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويضم طاقم «بلاك بانثر» المؤلف من ممثلين سود أسماء بارزة في أوساط هوليوود من بينهم أنجيلا باسيت وشادويك بوزمان ودانا غوريرا ومايكل ب. غوردان ولوبيتا نيونغو وأندي سركسيس وفوريست ويتكر.

وفي الفئات الفردية كافأت جوائز ساغ بشكل واسع الفائزين بمكافآت غولدن غلوب التي وزعت ي مطلع الشهر الجاري.

فمرة جديدة، فاز رامي مالك بجائزة أفضل ممثل لتجسيده فريدي مركوري في فيلم «بوهيميان رابسودي» متقدمًا على كريستيان بايل الذي يؤدي دور نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني في فيلم «فايس»، وعلى صعيد الممثلات، فازت غلين كلوز عن دورها في «ذي وايف».

وجوائز ساغ غير معروفة مثل غولدن غلوب لكنها تعتبر مؤشرًا أفضل للأوسكار لأن 1200 من أعضائها يصوتون أيضًا في إطار الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها المانحة أعرق الجوائز السينمائية.

وفي حين أن نسبة 48% فقط من الأفلام الفائزة بجائزة ساغ فازت بعدها بأوسكار أفضل فيلم، فإن النسبة على صعيد التمثيل أعلى بكثير مع 75% لدى النساء، و79% لدى الرجال.

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