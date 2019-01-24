معرض عن عوالم «غيم أوف ثرونز» في برلين

معرض عن عوالم «غيم أوف ثرونز» في برلين (أرشيفية:انترنت)

توافد محبو المسلسل التلفزيوني الشهير «غيم أوف ثرونز» إلى برلين لزيارة معرض لوحات فريد لأجزاء لم تظهر من قبل في العالم الخيالي الذي ابتكره الكاتب جورج آر آر مارتن.

وجمع المعرض أعمال فريق مؤلف من 40 فنانًا شاركوا في رسم لوحات عن المسلسل الذي تعرضه شبكة «إتش بي أو»، وزيارته متاحة بالمجان حتى يوم 29 يناير الجاري في محطة محولات كهربائية مهجورة في حي راينيكندورف بالعاصمة الألمانية، وفقًا لوكالة رويترز.

وقدم الأربعاء جمهور للمسلسل من أماكن بعيدة، منها بوليفيا وإسبانيا، ليشهدوا افتتاح المعرض الذي اعتمد على كتاب موسوعي وصف منشأ العالم الخيالي الذي صوره مارتن في سلسلة كتبه «إيه سونغ أوف أيس أند فاير».

وتظهر اللوحات قلاعًا ومناظر طبيعية وحيوانات من مواقع لم تظهر من قبل في المسلسل الذي من المقرر عرض موسمه الثامن والأخير في شهر أبريل المقبل.

وتظهر لوحات المعرض على الجدران الحجرية للمحطة التي بناها المهندس المعماري هانز هاينريش مولر في العام 1926.

معرض عن عوالم «غيم أوف ثرونز» في برلين (أرشيفية:انترنت)

معرض عن عوالم «غيم أوف ثرونز» في برلين (أرشيفية:انترنت)

معرض عن عوالم «غيم أوف ثرونز» في برلين (أرشيفية:انترنت)

معرض عن عوالم «غيم أوف ثرونز» في برلين (أرشيفية:انترنت)

معرض عن عوالم «غيم أوف ثرونز» في برلين (أرشيفية:انترنت)