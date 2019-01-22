جمعة عتيقة يحاضر عن الجامعة الليبية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يناير 2019, 03:37 مساء
جمعة عتيقة يحاضر عن الجامعة الليبية في طرابلس (فيسبوك)

تنظم الجمعية الليبية للآداب والفنون، السبت، محاضرة للمحامي والناشط الحقوقي جمعة عتيقة، بعنوان «في رحاب الجامعة الليبية..كانت لنا أيام»، بإستضافة من مكتب الثقافة طرابلس المركز، بدار الثقافة والفنون والتراث.

جمعة أحمد عبد الله عتيقة مواليد العام 1950، ناشط حقوقي، وتقلد منصب رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي المؤقت خلفًا لمحمد يوسف المقريف الذي استقال في 28 مايو 2013، تحصل على شهادة ليسانس في الحقوق- الجامعة الليبية بنغازي 1972، وعمل في الفترة 1972-1973 وكيلًا للنيابة العامة في ليبيا، وعمل كمحامي أمام المحاكم الابتدائية والإستئنافية وعضو مجلس نقابة المحامين 1974-1978، التحق بقسم الدراسات العليا بجامعة روما في القانون الجنائي وعلم الإجرام وتحصل على شهادة الدكتوراة فيها عام 1983، وعمل عام 1986 كباحث مساعد بمركز البحوث القانونية بوزارة العدل العراق ومحاضر بالمعهد القضائي.

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