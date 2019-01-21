الترهوني يبدأ تصوير فيلم «صرخة وجع»

كواليس تصوير فيلم «صرخة وجع» (خاص لـ بوابة الوسط)

بدأ المخرج حمد الترهوني تصوير مشاهد فيلمه الجديد في مدينة بنغازي، الذي يحمل عنوان «صرخة وجع».

وقال الترهوني لـ«بوابة الوسط»: «إن الفيلم من تأليفي وإخراجي، ويتحدث عن عدة مواضيع متفرعة، والخط العريض للفيلم عن مرض السرطان ومعاناة المريض والأهل على حد سواء، وكذلك لم أتجاهل التطرق للدواعش سواء دواعش الدين أو دواعش المال العام، فالكل يماثل مرض السرطان، فحينما يستفحل المرض وينتشر يحصد الأخضر واليابس».

ومن المتوقع أن تصل مدة عرض فيلم «صرخة وجع» إلى ساعة ونصف الساعة، وبمشاركة عدد كبير من الفنانين من طرابلس وبنغازي والمرج، منهم سالم عيسى وفوزي العبيدي وماجدة الدكتور وخيرية الخمسي وسعد الدباغ وسلمى يوسف وحسين العبيدي وأيمن المغربي وناصر الأوجلي.

ويضيف الترهوني: «من المتوقع أن ينتهي التصوير آخر يناير الجاري، ولأنه العمل الأول لي في مجال الكتابة أتمنى أن ينال قبول المشاهدين».

يذكر أن آخر أعمال الترهوني إخراجيًّا كان في شهر رمضان من خلال منوعة «جويدا goo» مع الفنان فوزي العبيد.

كواليس تصوير فيلم «صرخة وجع» (خاص لـ بوابة الوسط)

كواليس تصوير فيلم «صرخة وجع» (خاص لـ بوابة الوسط)