الانتهاء من تصوير أوبريت «السلام»

أثناء بروفات وتسجيل أوبريت «السلام»، تونس (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهى المخرج وليد بالعاج من تصوير أوبريت «السلام»، في تونس بمشاركة عدد كبير من الفنانين الليبيين، والذي سيبث قريبًا عبر الفضائيات الليبية والعربية.

والعمل من إنتاج الهيئة العامة الليبية للخيالة والمسرح وتنفيذ كل من امحمد محمد ورضا سالم الورفلي.

والعمل من كلمات الشاعر صالح قادربوه والشاعر خالد المغربي، وألحان الفنان عبدالله الأسود ومنفذ الاستديو الموزع نعمان الشاعري.

وقال الأسود لـ«بوابة الوسط»، الإثنين: «منذ أشهر وأنا استعد لتجهيز هذه الأوبريت وهو يعتبر من الأعمال القليلة التي قمت بتلحينها، وسعدت بتجميع عدد كبير من الفنانين لتصويره من أجل إيصال رسالة أن ليبيا وحدة واحدة وعلينا تجاوز كل الانقسامات».

أما المطربون المشاركون في العمل فهم من ليبيا: عبدالله الأسود وأسماء سليم ولطفي العارف ومحمد عثمان، ومن تونس: نوال الغشام وعليا بالعيد وفنان الراب حمادة الجنرال، ومن المغرب: نادية خالص، أما الجزائر فيشارك الفنان الشاب خالد محبوب. وتابع الأسود: «أضفنا الراب لتقديمه لشريحة الشباب فنحن نخاطب جميع الشرائح الليبية».

أما الممثلون المشاركون في الأوبريت من خلال الإلقاء الشعري فهم: عبدالرزاق برنية وسلوى المقصبي ويوسف الكردي وياسمين وأمل نوري وذكرى يونس وهمس وعلي عربة.

وقالت الفنانة سلوى المقصبي لـ«بوابة الوسط»: «مشاركتنا تأتي من أجل ليبيا.. تلقيت الدعوة من الفنان الأسود للمشاركة ولم أتردد، فالعمل هادف وذا رسالة لكل الليبيين، حيث يخاطب الكل دون تفرقة ويدعو إلى عدم الانقسام والتقارب بين الكل».

أثناء بروفات وتسجيل أوبريت «السلام»، تونس (خاص لـ بوابة الوسط)

أثناء بروفات وتسجيل أوبريت «السلام»، تونس (خاص لـ بوابة الوسط)

أثناء بروفات وتسجيل أوبريت «السلام»، تونس (خاص لـ بوابة الوسط)