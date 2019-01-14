«سلالم يعقوب» الأردني يحلم بمجتمع «حاضن للإبداع»

من المؤتمر الصحفي لعرض «سلالم يعقوب» (خاص لـ بوابة الوسط)

يشارك العرض المسرحي الأردني «سلالم يعقوب» ضمن مهرجان المسرح العربي مساء الثلاثاء، وهو نتاج توأمة بين الهيئة العربية للمسرح ونقابة الفنانين الأردنيين، بحسب ما صرح مخرجه الحاكم مسعود.

وقال مسعود إن العرض شارك في المهرجان الأردني الأخير ضمن عشرة عروض تم اختيارها من بين 45 عرضًا تقدموا للمهرجان، مشيرًا إلى أن العرض حصل على عدة جوائز في المهرجان منها أفضل عمل جماعي متكامل وجائزة السينوغرافيا، فضلًا عن تتويجه بالمشاركة في المهرجان العربي.

وأضاف الحاكم في المؤتمر الصحفي الذي أقيم صباح الإثنين، وحضره من فريق العمل الممثل عماد الشاعر، والموسيقي عبدالرزاق مطرية، أن العرض يدور حول عالم فيزيائي متفرغ لعمله ومنعزل توصل إلى اختراع فيزيائي هو سلالم يعقوب.

وأشار إلى أنه يواجه ما يعطل طاقاته ومشروعاته العلمية ويلاقي عقبات شديدة من المجتمع الذي يعيش فيه تبدأ من بيته، فيتحول إلى أداة انتقامية من هذا المجتمع المحبط والقامع للعلم ولحرية التفكير، مشددًا على أن العرض بهذا الفعل الأخير يسعى

لإيجاد بيئة مناسبة للإبداع تتيح فرصًا للجميع أن يقدموا ما لديهم من إبداع علمي وفكري.

وعن الاقتراح الجمالي الذي قدمه المخرج في العرض قال إنه يقدم نصًا بصريًا، طرح خلاله رؤيته الإخراجية في مشاهد تشرح وتختزل الحكاية عبر تضافر لغة الجسد مع لغات الموسيقى والإضاءة وبقية العناصر المسرحية الأخرى.

وقال الفنان عماد الشاعر أحد أعضاء فريق العرض إن النص المسرحي عادة ينتمي إلى حقل الأدب، وحين يتعرض له المخرج فإنه يحوله لنص عرض، مؤكدًا أن المخرج لا يقوم بتنفيذ النص الأدبي إنما يصنع نصه هو مستندًا على النص الأدبي.

وعن أسباب مشاركته، قال: «إنها تجربة جديدة بالنسبة لي. حيث أميل إلى ما أسميه بمسرح الصورة، الذي يتم فيه سرد الحكاية عن طريق الصورة، ليصبح الأمر أكثر اقترابًا من السينما، ولكن بلغة وشروط المسرح».