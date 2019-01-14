«سلالم يعقوب» الأردني يحلم بمجتمع «حاضن للإبداع»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يناير 2019, 02:22 مساء
من المؤتمر الصحفي لعرض «سلالم يعقوب» (خاص لـ بوابة الوسط)

يشارك العرض المسرحي الأردني «سلالم يعقوب» ضمن مهرجان المسرح العربي مساء الثلاثاء، وهو نتاج توأمة بين الهيئة العربية للمسرح ونقابة الفنانين الأردنيين، بحسب ما صرح مخرجه الحاكم مسعود. 

وقال مسعود إن العرض شارك في المهرجان الأردني الأخير ضمن عشرة عروض تم اختيارها من بين 45 عرضًا تقدموا للمهرجان، مشيرًا إلى أن العرض حصل على عدة جوائز في المهرجان منها أفضل عمل جماعي متكامل وجائزة السينوغرافيا، فضلًا عن تتويجه بالمشاركة في المهرجان العربي. 

وأضاف الحاكم في المؤتمر الصحفي الذي أقيم صباح الإثنين، وحضره من فريق العمل الممثل عماد الشاعر، والموسيقي عبدالرزاق مطرية، أن العرض يدور حول عالم فيزيائي متفرغ لعمله ومنعزل توصل إلى اختراع فيزيائي هو سلالم يعقوب.

وأشار إلى أنه يواجه ما يعطل طاقاته ومشروعاته العلمية ويلاقي عقبات شديدة من المجتمع الذي يعيش فيه تبدأ من بيته، فيتحول إلى أداة انتقامية من هذا المجتمع المحبط والقامع للعلم ولحرية التفكير، مشددًا على أن العرض بهذا الفعل الأخير يسعى

لإيجاد بيئة مناسبة للإبداع تتيح فرصًا للجميع أن يقدموا ما لديهم من إبداع علمي وفكري.

وعن الاقتراح الجمالي الذي قدمه المخرج في العرض قال إنه يقدم نصًا بصريًا، طرح خلاله رؤيته الإخراجية في مشاهد تشرح وتختزل الحكاية عبر تضافر لغة الجسد مع لغات الموسيقى والإضاءة وبقية العناصر المسرحية الأخرى.

وقال الفنان عماد الشاعر أحد أعضاء فريق العرض إن النص المسرحي عادة ينتمي إلى حقل الأدب، وحين يتعرض له المخرج فإنه يحوله لنص عرض، مؤكدًا أن المخرج لا يقوم بتنفيذ النص الأدبي إنما يصنع نصه هو مستندًا على النص الأدبي. 

وعن أسباب مشاركته، قال: «إنها تجربة جديدة بالنسبة لي. حيث أميل إلى ما أسميه بمسرح الصورة، الذي يتم فيه سرد الحكاية عن طريق الصورة، ليصبح الأمر أكثر اقترابًا من السينما، ولكن بلغة وشروط المسرح».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ردًا على تهديد ترامب.. تركيا: لا فرق بين «داعش» والأكراد وسنكافحهم جميعًا
عربى
ترامب يتوعد بـ«تدمير» تركيا اقتصاديًا إذا هاجمت الأكراد في سورية
عربى
مجلس الدولة يستنكر إهانة العلم الليبي ويطالب بتجميد العلاقات مع لبنان
ليبيا
«أتلانتيك كاونسيل»: ليبيا بحاجة لخطة جديدة لحل الأزمة في حالة فشل خارطة الطريق ...
ليبيا
«تعليم الموقتة» تمنع العطلات الاستثنائية بالمدارس والجامعات دون موافقة الوزير
ليبيا
ماذا قال سلامة لأهل الجنوب الليبي في أول زيارة لمبعوث أممي؟
ليبيا
الثلوج تغطي غريان ودرجات الحرارة تنخفض على أغلب المناطق أثناء الليل
ليبيا
معيتيق والمجبري وكاجمان يحذرون السراج من العودة إلى نقطة الصفر
ليبيا
مشروع قانون يسمح للجيش الروسي بإسقاط طائرات الركاب المدنية
دولى
الأمم المتحدة: الحالة الأمنية في طرابلس ظلت متقلبة خلال 4 أشهر
ليبيا
غوتيريس: الحالة الأمنية في المنطقة الشرقية ظلت هادئة نسبيًا
ليبيا
مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق ما إذا كان ترامب يعمل لحساب روسيا
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إنقاذ أرواح الملايين بالاستغناء عن أكل لحوم البقر