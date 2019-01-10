«الحلم البعيد» ينطلق تجاريًا في زاوية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يناير 2019, 02:59 مساء
بوستر فيلم «الحلم البعيد» (خاص لـ بوابة الوسط)

انطلق فيلم «الحلم البعيد» للمخرج مروان عمارة والمخرجة يوهانا دومكى تجاريًّا، من خلال سينما زاوية ابتداءً من الأربعاء، ليكون عرضه التجاري الأول عالميًّا بعد مشاركته في عدة مهرجانات دولية.

ويعرض الفيلم مصحوبًا بترجمة إنجليزية، وسوف يحضر المخرج مروان عمارة عدة جلسات نقاش بعد عرض الفيلم.

أحداث فيلم «الحلم البعيد» تدور في مدينة شرم الشيخ رمز الحرية والكسب السريع التي يحلم بها الشباب المصري، لكن بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الفترة الأخيرة أدت إلى توقف عجلة قطاع السياحة هناك. 

ويرصد الفيلم مجموعة من العمال المصريين صغيري السنّ الذين يعملوّن في أحد الفنادق السياحية الفاخرة؛ حيث الصدام بين سخافات وقوالب الثقافتين الغربية والشرقية، وهناك تعيش تلك الفئة من الشباب حياةً أشبه بالحلم. الفيلم من إخراج مروان عمارة ويوهانا دومكي.

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