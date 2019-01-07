جائزة البوكر العربية تعلن قائمتها الطويلة

جائزة البوكر العربية تعلن قائمتها الطويلة (فيسبوك)

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، الاثنين، القائمة الطويلة للروايات المرشحة لنيل الجائزة بدورتها للعام 2019، التي تتضمن 16 رواية صدرت خلال الفترة بين يوليو 2017 وحتى يونيو 2018، تم اختيارها من بين 134 رواية ترشحت للجائزة.

وصلت إلى القائمة الطويلة روايات لسبع كاتبات، وهو رقم قياسي في تاريخ الجائزة، إلى جانب روايات لتسعة كتاب، تتراوح أعمارهم بين 43 و79 عامًا، من تسع جنسيات، وفقًا للموقع الرسمي للجائزة.

تم اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة شرف الدين مادولين، أكاديمي وناقد مغربي مختص في الجماليات والسرديات اللفظية والبصرية والدراسات المقارنة، وفوزية أبو خالد، شاعرة وكاتبة وأكاديمية وباحثة سعودية في القضايا الاجتماعية والسياسية، وزليخة أبوريشة، شاعرة وكاتبة عمود وباحثة وناشطة في قضايا المرأة وحقوق الإنسان من الأردن، ولطيف زيتوني، أكاديمي وناقد لبناني مختص بالسرديات، وتشانغ هونغ يي، أكاديمية ومترجمة وباحثة صينية.

من بين قائمة الروائيين الستة عشر الذين وصلت أعمالهم إلى القائمة الطويلة، ثمة عديد الأسماء المألوفة، من بينهم ستة سبق أن وصلوا إلى المراحل الأخيرة للجائزة، هم أميمة الخميس (عن رواية «الوارفة»، مرشحة للقائمة الطويلة 2010)، وهدى بركات (عن رواية «ملكوت هذه الأرض» مرشحة للقائمة الطويلة 2013)، وإنعام كجه جي (مرشحة للقائمة القصيرة مرتين عن رواية «الحفيدة الأميركية» 2009 و«طشاري» 2014)، وواسيني الأعرج (مرشح ثلاث مرات للقائمة الطويلة عن رواية «البيت الأندلسي» 2011، و«أصابع لوليتا» 2013 و«رماد الشرق: الذئب الذي نبت في البراري» 2014، ومي منسي (مرشحة للقائمة القصيرة عن رواية «أنتعل الغبار وأمشي» 2008)، التي أشرفت في العام 2013 علي «ندوة» الجائزة (ورشة إبداع)، وشهلا العجيلي (المرشحة للقائمة القصيرة عن رواية «سماء قريبة من بيتنا» 2016)، التي شاركت في «ندوة» العام 2014.

شهدت دورة العام 2019 من الجائزة وصول عشرة كتاب للمرة الأولى إلى القائمة الطويلة وهم: محمد أبي سمرا، وإيمان يحيى وجلال برجس وحجي جابر ومبارك ربيع وكفي الزعبي والحبيب السائح وعادل عصمت ومحمد المعزوز وميسلون هادي.

وفيما يلي عناوين الروايات التي وصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة للعام 2019، والمدرجة وفقًا للترتيب الأبجدي لأسماء الكتاب:

رواية «نساء بلا أثر» للكاتب اللبناني محمد أبي سمرا، صادرة عن دار رياض الريس.

رواية «مي: ليالي إيزيس كوبيا» للكاتب الجزائري واسيني الأعرج، صادرة عن دار الآداب.

رواية «سيدات الحواس الخمس»، للكاتب الأردني جلال برجس، عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

رواية «بريد الليل»، للكاتبة اللبنانية هدى بركات، صادرة عن دار الآداب.

رواية «رغوة سوداء»، للكاتب الإريتري حجي جابر، صادرة عن دار التنوير.

رواية «مسرى الغرانيق في مدن العقيق»، للكاتبة السعودية أميمة الخميس، صادرة عن دار الساقي.

رواية «غرب المتوسط»، للكاتب المغربي مبارك ربيع، عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

رواية «شمس بيضاء باردة»، للكاتبة الأردنية كفي الزعبي، صادرة عن دار الآداب.

رواية «أنا وحاييم» للكاتب الجزائري الحبيب السائح عن دار ميم للنشر.

رواية «صيف مع العدو»، للكاتبة السورية شهلا العجيلي، عن منشورات ضفاف.

رواية «الوصايا» للكاتب المصري عادل عصمت، عن دار الكتب خان.

رواية «النبيذة» للكاتبة العراقية إنعاك كجه جي، عن دار الجديد.

رواية «بأي ذنب رحلت؟»، للكاتب المغربي محمد المعزوز، عن المركز الثقافي للكتاب.

رواية «قتلت أمي لأحيا»، للكاتبة اللبنانية مي منسي، عن دار رياض الريس.

رواية «إخوة محمد» للكاتبة العراقية ميسلون هادي، عن دار الذاكرة.

رواية «الزوجة المكسيكية» للكاتبة المصرية إيمان يحيى عن دار الشروق.

ومن المقرر أن تعلن، الثلاثاء 5 فبراير، عناوين القائمة القصيرة من قبل لجنة التحكيم من بين الروايات المدرجة في القائمة الطويلة وإعلانها في مؤتمر صحفي، والثلاثاء 23 أبريل، إعلان الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها الثانية عشرة، في احتفال في فندق «باب البحر»، بأبوظبي، عشية افتتاح الدورة الـ 29 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب.