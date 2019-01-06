محمد هنيدي في معسكر مغلق استعدادًا لعرض «3 أيام في الساحل»

بوستر مسرحية هنيدي الجديدة «3 أيام في الساحل» (أرشيفية: الإنترنت)

تسابق «كايرو شو» الزمن للانتهاء من الترتيبات النهائية للعرض المسرحي «3 أيام في الساحل» الذي يعود به النجم المصري محمد هنيدي إلى خشبة المسرح بعد غياب دام نحو 16 عامًا منذ مسرحية «طرائيعو».

وأكد المخرج والمنتج مجدي الهواري أن فريق العمل يواصل الليل بالنهار للعمل على خروج العرض بالشكل اللائق بحجم «كايرو شو» ونجوم «3 أيام في الساحل» الكبار الذين تم اختيارهم جميعًا من نجوم الصف الأول وعلى رأسهم محمد هنيدي وبيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت وندى موسى ومها أبوعوف ومحمد محمود ومحسن منصور وسامية الطرابلسي، بخلاف عدد من الوجوه الشابة والمواهب الجديدة.

وأشار الهواري إلى الانتهاء بالفعل من تجهيز الغرافيك والموسيقى الخاصة بالعمل بكافة تفاصيلها، لافتًا إلى أن العمل يضم عددًا من الأغنيات خفيفة الظل وتم بالفعل إطلاق إحداها إذاعيًّا كهدية من «كايرو شو» لجمهور هنيدي في مناسبة احتفالات رأس السنة وهي «يالا بينا»، والأغنية من كلمات حاتم حسين وهيثم نبيل وألحان هيثم نبيل وتوزيع عادل حقي.

وكشف مخرج «3 أيام في الساحل» عن قراره بإقامة معسكر مغلق على طريقة فرق كرة القدم لكافة نجوم العمل داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر نظرًا لأن البروفات تتواصل على مدار اليوم بلا توقف تقريبا من الآن وحتى انطلاق العرض يوم الخميس المقبل، 10 يناير، على مسرح «كايرو شو» بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال الهواري: «كلنا نشعر بمسؤولية ضخمة وتحديدًا بعد أن فاق إقبال الجمهور كافة التوقعات ونفدت كافة تذاكر أسبوع العرض الأول خلال أقل من ثلاثة أيام بعد طرحها، مما دفعنا إلى اتخاذ قرار العرض على مدار الأسبوع وليس في أيام الخميس والجمعة والسبت فقط كما كان مقررًا مسبقًا».

وأضاف المخرج والمنتج: «نتمنى أن يشعر الجمهور بأن وجوده في مسرح (كايرو شو) تجربة ترفيه ممتعة ومتكاملة منذ وصوله وحتى مغادرته يتوجها العرض المسرحي الكوميدي (3 أيام في الساحل) الذي يعيد نجم الكوميديا الأول محمد هنيدي إلى جماهيره الكبيرة التي اشتاقت إلى وقوفه على خشبة المسرح».

وشدد مصدر بإدارة «Cairo show» على أنها حشدت كافة قدراتها للخروج بأول العروض رسميًّا للكيان الوليد بشكل متميز على كافة المستويات سواء الخاصة بمقومات العمل ذاته من ديكورات وملابس وكافة التجهيزات الفنية الأخرى أو التي تتعلق بنجوم العرض.

ولفت المصدر إلى أن مسرح «كايرو شو» بمدينة 6 أكتوبر، الذي سيتم افتتاحه لأول مرة بعرض مسرحية النجم محمد هنيدي «3 أيام في الساحل»، سيكون هو الأول من نوعه من حيث التصميم والتجهيزات وبمستوى يليق بقيمة وعراقة المسرح المصري وعلى غرار مسارح برودواي، وسيجمع بين الفخامة الكلاسيكية وروح العصر.