هيئة الثقافة تناقش سبل تسهيل عمل الجهات التابعة

اجتماع الجهات التابعة للهيئة العامة للثقافة لمناقشة سبل تسهيل مهام عمل اللجان (صفحة الهيئة/ فيسبوك)

عقدت الهيئة العامة للثقافة اجتماعًا، الثلاثاء، لمناقشة سبل مواجهة العراقيل والصعوبات التي تواجه الجهات التابعة لها، حسب صفحة الهيئة في «فيسبوك».

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة التسييرية، عبد الحكيم القيادي ومحمد الهدار والدكتور خالد العربي مدير دار الزاوية للكتاب وعبد الوهاب البشير مدير عام المكتبة القومية المركزية ومختار زايد مدير عام الشركة العامة للورق والطباعة.

وكذلك حضر المستشار صالح محمد أبو نعجة والدكتور فرج رضوان مقرر اللجنة وعادل أبو ستة مدير مكتب رئيس الهيئة وعبد العزيز الشفتري مدير مكتب الشؤون القانونية وعبد العظيم التائب مستشار قانوني ومحمد الصقاط مدير عام المركز الوطني للمأثورات الشعبية، حسب صفحة الهيئة في «فيسبوك».

وأكد الحاضرون ضرورة وضع الحلول وتذليل الصعاب للجهات التابعة في أقرب وقت. وفي الختام تقرر عقد الاجتماع الثاني، الأحد، بحضور رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة.