هيئة الثقافة تتعاون مع مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 ديسمبر 2018, 05:08 مساء
هيئة الثقافة تتعاون مع مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي (فيسبوك)

تنظم الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني، الأحد، حفل توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الهيئة و مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية، بقاعة بلد الطيوب بديوان الهيئة

ويتضمن الحفل أصبوحة شعرية للشاعر عبد الرؤوف بن لامين، يتلوها عزف حي لفرقة المالوف الليبية، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية هي مؤسسة غير حكومية، غير ربحية ومستقلة تعنى بالعمل الخيري وتطوير المجتمعات، تعمل في مجالات التنمية المستدامة، ومساعدة ذوي الدخل المحدود وإغاثة المنكوبين في حالات الطوارئ والمتضررين من النزاعات.

وتعرَف المؤسسة باسم «S.T.A.C.O» اختصارًا لاسمها باللغة الإنجليزية وتأسست العام 2001 ومقرها مدينة الزاوية.

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