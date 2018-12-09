بيع خمس لوحات لفرانك سيناترا بمئة ألف دولار للواحدة بمزاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 ديسمبر 2018, 01:42 مساء
لوحة للفنان الأميركي نورمان روكويل تصوّر فرانك سيناترا (أ ف ب)

بيعت خمس لوحات للمغني الأميركي الشهير الراحل فرانك سيناترا بمبلغ مئة ألف دولار للواحدة على الأقل، بحسب ما أعلنت دار «سوذبيز» للمزادات.

واستقر ثمن بيع اثنتين من هذه اللوحات على مبلغ 137 ألفًا و500 دولار للواحدة، أي ما يقارب ثمانية أضعاف الثمن المقدر، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكان فرانك سيناترا يرسم في أوقات فراغه، وكان لديه مرسم في بيته في كاليفورنيا، وأنجز هذه اللوحات في التسعينات، حين تجاوز السبعين من العمر، وكانت مملوكة لزوجته الأخيرة باربارا المتوفاة في العام 2017.
وبيعت لوحة للفنان الأميركي نورمان روكويل تصور سيناترا مقابل 687 ألف دولار.

وكانت هذه اللوحات وغيرها من المقتنيات المعروضة في هذا المزاد ضمن مجموعة احتفظت بها باربارا.

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