تأجيل انطلاق مهرجان إيراتو السينمائي لحقوق الإنسان

تأجيل انطلاق مهرجان إيراتو السينمائي لحقوق الإنسان (فيسبوك)

أعلنت إدارة مهرجان إيراتو السينمائي لحقوق الإنسان تأجيل موعد انطلاق الدورة الثانية من المهرجان إلى الفترة بين 23 و27 ديسمبر الجاري، التي كان من المقررانطلاقها في الفترة بين 10و14 ديسمبر بمدينة طرابلس.

وقالت إدارة المهرجان في بيان: «قررت إدارة المهرجان تأجيل تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثانية للمهرجان، تلبية لرغبة المنظمين في استكمال كافة الترتيبات اللازمة التي من شأنها إعطاء الدورة حلة جديدة تتماشى مع تطلعات الشركاء والداعمين»، وفقًا للصفحة الرسمية للمهرجان بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضاف البيان: «هذه الدورة ستشمل عددًا من الأنشطة والفعاليات مصاحبة للمهرجان ومعرض البصيرة للفنون والصور الفوتوغرافية، وعرض بانوراما من الأفلام خارج المسابقة، كما ستتميز الدورة الثانية بتكريم عدد من الرواد والمبدعين من الفنانين».

مهرجان إيراتو السينمائي، هو مهرجان لصناع الأفلام القصيرة ذوي المنظور العصري سواء المحترفين أو الهواة، ويهدف لدفع السينمائيين الشباب إلى الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، ونشر هذه الثقافة في ليبيا عبر الفن السابع.