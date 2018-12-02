بالصور: عرض «مكان مع البهائم» بتاناروت بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 ديسمبر 2018, 12:14 مساء
عرض مسرحية «مكان مع البهائم» على خشبة مسرح تجمع تاناروت فى بنغازي (فيسبوك)

عرض بتجمع تاناروت للإبداع الليبي، السبت، مسرحية «مكان مع البهائم» لفرقة شموس ليبيا المسرحية بمدينة بنغازي.

المسرحية بطولة كل من الفنان أحمد إبراهيم والفنانة القديرة سعاد خليل، مأخوذة عن مسرحية «مكان مع الخنازير» للأيرلندي - الجنوب أفريقي، أثول فوغارد، وعرضت للمرة الأولى من قبل الفرقة بمدينة درنة في 24 أكتوبر.

وقال الفنان أحمد إبراهيم عن المسرحية بعرضها الأول لـ«بوابة الوسط»: «هذا العمل نصٌّ أحتضنه منذ أكثر من عشرين عامًا متمنيًا إخراجه، وكانت الظروف تمنع عرضه في كل مرة أحاول فيها تقديمه».

ويأتي العرض ضمن نشاط «قراءات مسرحية» الذي أطلقه التجمع خلال شهر أكتوبر الماضي وبدأ بعرض مسرحية «المسخ».

عرض مسرحية «مكان مع البهائم» على خشبة مسرح تجمع تاناروت فى بنغازي (فيسبوك)
عرض مسرحية «مكان مع البهائم» على خشبة مسرح تجمع تاناروت فى بنغازي (فيسبوك)
عرض مسرحية «مكان مع البهائم» على خشبة مسرح تجمع تاناروت فى بنغازي (فيسبوك)
عرض مسرحية «مكان مع البهائم» على خشبة مسرح تجمع تاناروت فى بنغازي (فيسبوك)
عرض مسرحية «مكان مع البهائم» على خشبة مسرح تجمع تاناروت فى بنغازي (فيسبوك)
عرض مسرحية «مكان مع البهائم» على خشبة مسرح تجمع تاناروت فى بنغازي (فيسبوك)
عرض مسرحية «مكان مع البهائم» على خشبة مسرح تجمع تاناروت فى بنغازي (فيسبوك)
عرض مسرحية «مكان مع البهائم» على خشبة مسرح تجمع تاناروت فى بنغازي (فيسبوك)
عرض مسرحية «مكان مع البهائم» على خشبة مسرح تجمع تاناروت فى بنغازي (فيسبوك)
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