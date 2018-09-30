نشر صورة للمخرج المضرب عن الطعام

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 سبتمبر 2018, 04:10 مساء
صورة نشرتها إدارة السجون الروسية لأوليغ سينتسوف (أ ف ب)

نشرت السلطات الروسية صورة، السبت، للسينمائي الأوكراني أوليغ سينتسوف المضرب عن الطعام منذ أربعة أشهر القابع في سجن بشمال روسيا حيث يمضي عقوبة مدتها 20 عامًا.

وفي هذه الصورة، يظهر المخرج الذي نقل إلى المستشفى الجمعة، مع طبيبة تعاينه، ويبدو سينتسوف (42 عامًا) البالغ طوله 1,90 متر أكثر هزلًا ووهنًا من السابق وأكبر سنًا مما هو عليه، وكانت السلطات الروسية نشرت صورة له في التاسع من أغسطس، وفقًا لوكالة فرانس برس.

ونُقِل المخرج المعارض لضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، «إلى مستشفى لابيتنانغي البلدي حيث يخضع لفحوصات إضافية مع إخصائيين»، بحسب ما أفادت إدارة السجون المحلية في بيان صدر الجمعة.

وندد أوليغ سينتسوف بضم روسيا شبه جزيرة القرم العام 2014، وحكم عليه بالسجن 20 عامًا بتهمة الإرهاب والاتجار بالأسلحة إثر محاكمة ندد بها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كما وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها «ستالينية».

ودعت مرجعيات غربية أبرزها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وشخصيات عدة بينها الكاتب الأميركي ستيفن كينغ والممثل الأميركي جوني ديب، الكرملين إلى إطلاق أوليغ سينتسوف.

وباشر سينتسوف إضرابًا عن الطعام في 14 مايو، إلا أن سلطات السجون الروسية تحقنه بمكملات غذائية تبقيه على قيد الحياة، ويطالب المخرج بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين الأوكرانيين المسجونين في روسيا.

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