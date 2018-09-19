«تاناروت» يعرض «نار عند البحر» في بنغازي

«تاناروت» يعرض «نار عند البحر» في بنغازي (أرشيفية:انترنت)

يعرض تجمع تاناروت للإبداع الليبي، السبت، فيلمًا وثائقيًا إيطاليًا بعنوان «Fire at Sea)» أو «نار عند البحر»، من إنتاج العام 2016، بمقر التجمع بمدينة بنغازي، ويناقش أعضاء التجمع الفيلم بعد العرض.

الفيلم من إﺧﺮاﺝ جيانفرانكو روسي، وفكرة كارلا كاتاني، وتأليف جيانفرانكو روسي، ويضم طاقم العمل كلاً من جوزيب فاراجباين، صامويل بوتشيللو، صامويل كاروانا ماتياس كوتشينا، ومدة العرض 114 دقيقة.

صُور الفيلم في جزيرة لامبيدوسا الصقلية خلال أزمة المهاجرين الأوروبيين، ويتناول قصة صبي عمره 11 عامًا والده طبيب يعالج المهاجرين، بعد وصولهم إلى الجزيرة عن الطريق البحر فى هجرتهم غير الشرعية.

فاز الفيلم بجائزة الدب الذهبي بمهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته 66، وتم ترشيح الفيلم لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي.

وعند تسلم المخرج جيانفرانكو روسي جائزة الدب الذهبي عن الفيلم، قال «من غير المقبول أن يموت الناس عبر البحر للهروب من المآسي».