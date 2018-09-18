«سنة أولى» يفتتح الدورة الثانية لمهرجان «الجونة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 11:37 صباحا
مشهد من الفيلم الفرنسي «سنة أولى» (أرشيفية: الإنترنت)

يفتتح الفيلم الفرنسي «سنة أولى» فعاليات الدورة الثانية من مهرجان «الجونة السينمائي»، والتي تنطلق خلال الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر الجاري.

«سنة أولى» من سيناريو وإخراج توماس ليلتي، وترصد أحداث الفيلم حياة أنطوان الذي على وشك بداية عامه الدراسي الأول بكلية الطب، ويتقدم للقبول للمرة الثالثة، في حين يخوض بينجامين المتخرج حديثًا في المدرسة الثانوية محاولته الأولى كذلك، وسيدركان سريعًا أنها ليست نزهة فيَّ حديقة. وسيكون على الطالبين التكيف وإيجاد حل وسط بين اليأس من الحاضر والأمل بالمستقبل، وهو من بطولة، فنسنت لاكوست، وويليام ليبغيل. 

وتوماس ليلتي هو مخرج وكاتب فرنسي، ولد في العام 1976، وأخرج أول أفلامه الروائية «Les Yeux bandés» في العام 2007، أما ثاني أفلامه فهو «Hippocrate» الذي عرض في العام 2014.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كاف» يحدد موعد «موقعة» ليبيا ونيجيريا وطاقم تحكيمها
رياضة محلية
ميركل تدعو إلى إيجاد حل «عاجل» للأزمة الليبية من الجزائر
ليبيا
العثور على تمثال من الحجر الرملي لأبي الهول
ثقافة وفن
صحف عربية: تظاهرات طرابلس والمشاركة الليبية بمؤتمر قصيدة النثر في القاهرة
ليبيا
تقرير إيطالي: ما بعد «اشتباكات طرابلس».. توازن جديد في العاصمة
ليبيا
بعد انقضاء 16 سبتمبر.. ماذا عن فرص الانتخابات في 10 ديسمبر؟
ليبيا
«صنداي إكسبرس»: هاشم العبيدي «للبيع» بمليون دولار و«داعش» يتفاوض لإطلاقه
ليبيا
فريق الخبراء: شبكة تهريب النفط في الزاوية تهدد استقرار ليبيا ودول الجوار
ليبيا
تقرير أممي يكشف تفاصيل قضية «دي ليفا» لتهريب أسلحة وذخائر إلى مصراتة
ليبيا
السفير الألماني: معجب بقدرة عمر المختار على توحيد شعبه
ليبيا
صحف عربية: احتمالية تدخل أفريكوم في ليبيا رسالة أميركية لفرنسا وإيطاليا
ليبيا
تقرير أممي: مافيا دولية وميليشيات ليبية متورطة مع شبكات الاستغلال الجنسي ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة للوقاية من أمراض الكبد