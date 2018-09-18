«سنة أولى» يفتتح الدورة الثانية لمهرجان «الجونة السينمائي»

مشهد من الفيلم الفرنسي «سنة أولى» (أرشيفية: الإنترنت)

يفتتح الفيلم الفرنسي «سنة أولى» فعاليات الدورة الثانية من مهرجان «الجونة السينمائي»، والتي تنطلق خلال الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر الجاري.

«سنة أولى» من سيناريو وإخراج توماس ليلتي، وترصد أحداث الفيلم حياة أنطوان الذي على وشك بداية عامه الدراسي الأول بكلية الطب، ويتقدم للقبول للمرة الثالثة، في حين يخوض بينجامين المتخرج حديثًا في المدرسة الثانوية محاولته الأولى كذلك، وسيدركان سريعًا أنها ليست نزهة فيَّ حديقة. وسيكون على الطالبين التكيف وإيجاد حل وسط بين اليأس من الحاضر والأمل بالمستقبل، وهو من بطولة، فنسنت لاكوست، وويليام ليبغيل.

وتوماس ليلتي هو مخرج وكاتب فرنسي، ولد في العام 1976، وأخرج أول أفلامه الروائية «Les Yeux bandés» في العام 2007، أما ثاني أفلامه فهو «Hippocrate» الذي عرض في العام 2014.