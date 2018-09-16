9 أفلام تمثل تونس بالدورة 29 لأيام قرطاج السينمائية

تسعة أفلام تمثل تونس بمهرجان أيام قرطاج السينمائية (أرشيفية:انترنت)

انتقت لجان المشاهدة تسعة أفلام لتمثيل تونس في المسابقات الرسمية لمهرجان أيام قرطاج السينمائية الذي يقام في نوفمبر.

وقالت إدارة المهرجان في بيان الجمعة إن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ستضم ثلاثة أفلام، هي: «في عينيا» للمخرج نجيب بالقاضي و«فتوى» للمخرج محمود بن محمود و«ولدي» للمخرج محمد بن عطية، وفقًا لوكالة رويترز.

وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ستمثل تونس أفلام «بائع الزهور» للمخرج شامخ بوسلامة، و«إخوان» للمخرجة مريم جوبار، و«على الخط» للمخرج فوزي الجمل و«أسترا» للمخرجة نضال قيقة.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة سيمثل تونس فيلم واحد هو «لقشة من الدنيا» للمخرج نصر الدين السهيلي، كما سيكون هناك فيلم واحد في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة هو «صوف» للمخرج يونس بن حجرية.

وأشارت إدارة المهرجان إلى أن هذه الأفلام اختيرت من بين 61 فيلمًا تونسيًا تقدمت للاشتراك بالمهرجان الذي سيقام في الفترة من الثالث إلى العاشر من نوفمبر.

ومن المتوقع أن تنشر إدارة المهرجان أسماء باقي الأفلام المشاركة في المسابقات من خارج تونس خلال الأسابيع القليلة المقبلة.