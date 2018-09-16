مهرجان «كوميك كون» أول مرة في أفريقيا

افتتاح مهرجان كوميك كون في غوهانسبورغ (أ ف ب)

تجمّع الآلاف من محبي القصص المصوّرة وألعاب الفيديو لحضور الدورة الأولى من مهرجان «كوميك كون» في أفريقيا في مدينة غوهانسبرغ.

وفي مؤشر على الإقبال الكبير على هذه الفنون، بيعت كلّ البطاقات قبل الافتتاح، ويتوقّع أن يبلغ عدد الزوار 54 ألفًا، كثير منهم يأتي متنكّرين، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وقالت كارول ويفينغ مديرة المهرجان الذي يختتم الأحد «لقد نقلنا للمرة الأولى مهرجان كوميك كون إلى القارة الأفريقية، وهذا أمر مثير حقًا».

وأضافت «نفدت كلّ البطاقات، إنه أمر رائع»، ويُدعى الحضور للمشاركة في مسابقات أزياء وتنكّر وألعاب فيديو.

والمهرجان مناسبة أيضًا لإطلاق ألعاب فيديو جديدة، وتجارب جديدة بتقنية الواقع الافتراضي، بحضور فنانين ونجوم تلفزيون.