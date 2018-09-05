«وهبي البوري» يستضيف ندوة «الصحافة ودورها في المجتمع»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأربعاء 05 سبتمبر 2018, 11:39 صباحا
«وهبي البوري» يستضيف ندوة «الصحافة ودورها في المجتمع»

نظمت مؤسسة دعم وتشجيع الصحافة بمقر وهبي البوري، مكتب الثقافة بنغازي، ندوة بعنوان «الصحافة ودورها في المجتمع والتحديثات والعراقيل التي تواجهها».
حضر الندوة العديد من الإعلاميين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني وعميد بلدية بنغازي ورئيس هيئة الإعلام والثقافة.

وقدمت الشاعرة والكاتبة خديجة بسيكري رئيس مؤسسة دعم وتشجيع الصحافة كلمة قالت فيها «الصحافة الصوت الأبكم في ليبيا، أقولها وبكل مرارة في هذا الجمع الكريم».

وأضافت: «الصحفي ليس مجرد موظف رسمي، تنتهي علاقته بالوظيفة بمجرد توقيع دفتر الحضور والانصراف، الصحفي لديه رسالة وجندي يتخندق جنبًا إلى جنب مع المحارب والمقاتل ربما لا تظهر أهدافنا لأنها ليست ظاهرة للعيان».

وقدم رئيس هيئة الإعلام، جمعة الفاخري، كلمة تحدث فيها عن دور الصحافة والصعوبات المادية التي تواجه هذه المهنة، وأعلن عن «إعادة إصدار مجلة البيت».

أما عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار فقال في كلمته: «ربما نحتاج لأسابيع بل إلى أشهر للتحدث عن الصعوبات التي تواجه الصحفي وما أكثرها».

كما شارك في الندوة كل من الكاتب محمد المسلاتي، مدير مكتب الثقافة بنغازي، والكاتب عبدالرسول العريبي والصحفي حسين المالكي من مدينة طبرق والصحفي خليل عياد.

«وهبي البوري» يستضيف ندوة «الصحافة ودورها في المجتمع»
«وهبي البوري» يستضيف ندوة «الصحافة ودورها في المجتمع»
«وهبي البوري» يستضيف ندوة «الصحافة ودورها في المجتمع»
«وهبي البوري» يستضيف ندوة «الصحافة ودورها في المجتمع»
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