آل باتشينو على خشبة المسرح في باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 سبتمبر 2018, 04:03 مساء
آل باتشينو وهو يلقي كلمة في مسرح دولبي ثياتر في هوليوود، 8 يونيو 2017 (أ ف ب)

يعتزم الممثل الأميركي آل باتشينو تقديم عرضين مسرحيين منفردين في أكتوبر في باريس يروي من خلالهما مسيرته السينمائية على شكل مكنونات يبوح بها.

وقال النجم الأميركي في بيان صادر عن إدارة مسرح باريس حيث سيقدم عرضه «إن إيفنينغ ويذ باتشينو» بالإنجليزية في 22 و23 أكتوبر «أحلم منذ زمن بعيد بتقديم عرض في باريس»، وفق «فرانس برس».

وطغت مسيرته السينمائية الزاخرة بأفلام ناجحة من قبيل «ذي غادفاذر» و«سكارفايس» و«دوني براسكو»، على أدائه المسرحي المتمايز مع مشاركته، خصوصًا في أعمال مثل «ريتشارد الثالث» و«أوثيلو» و«تاجر البندقية».

وقال الممثل في مقابلة صدرت في صحيفة «لو فيغارو» الإثنين، «لم أستمتع يومًا بتأدية دور هاملت غير أنه شكل مصدر إلهام لي طوال مسيرتي. وأنا معجب بتشيخوف وموليير والكثير من المسرحيين. وأنا على اطلاع أوسع على الأدب الأوروبي»

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