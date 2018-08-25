كتاب «المعتوه» عن ترامب ضمن الأعلى مبيعًا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أغسطس 2018, 01:40 مساء
كتاب «المعتوه» عن ترامب ضمن الأعلى مبيعًا (أرشيفية:انترنت)

حقق كتاب «المعتوه» الذي ألفته أوماروسا نيومان المساعدة السابقة في البيت الأبيض عن تفاصيل تجربتها، أثناء عملها لمدة عام مع الرئيس دونالد ترامب مبيعات تخطت 33 ألف نسخة في أول أسبوع من إصداره لكنه لم يتمكن من احتلال المركز الأول في قائمة أعلى الكتب مبيعًا في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات المبيعات الخميس من خدمة «إن.بي.دي بوك - سكان» أن كتاب «غيرل.. ووش يور فيس» تغلب على كتاب أوماروسا إذ باع أكثر من 58600 نسخة في أسبوع فيما احتل كتاب «المعتوه» المركز الثاني، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتتهم نيومان الرئيس ترامب في كتابها بأنه أدلى بتصريحات يزدري فيها الأميركيين من أصل أفريقي والفلبينيين وأقليات أخرى إضافة إلى شواهد تشير إلى حالات «نسيان وإحباط»، وكتبت «لا يمكن إنكار تراجع قدراته العقلية».

وكانت المتسابقة السابقة في برنامج ترامب لتلفزيون الواقع «ذا أبرينتس» أحد أبرز المناصرين السود للرئيس الأميركي قبل عزلها من منصبها في البيت الأبيض في ديسمبر، وظهرت في عدة وسائل إعلامية للترويج لكتابها قبل نشره الأسبوع الماضي.

ووصف ترامب نيومان الأسبوع الماضي بأنها «كلبة ووضيعة ومجنونة».

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