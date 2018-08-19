إتاحة ألبومات برينس عبر البث التدفقي بعد وفاته

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أغسطس 2018, 10:22 صباحا
المغني الأميركي الراحل برينس في باريس، 16 يونيو 1990 (أ ف ب)

باتت أكثر من 300 أغنية أصدرها برينس بين العامي 1995 و2010 متاحة منذ الجمعة على منصات البث التدفقي الرئيسية بعدما وافق ورثة الفنان الأميركي الشهير على ذلك.

وهذه الأغاني مأخوذة من 23 ألبومًا صدرت بين 1995 (ذي غولد إكسبيريينس) و2010 (20تن)، وفق «فرانس برس».

وتوصل ورثة برينس الذي كان يعارض البث الواسع لأعماله عبر الإنترنت، إلى اتفاق مع شركة «ليغاسي ريكوردينغز» وهي فرع من مجموعة «سوني ميوزيك».

وأوضحت الشركة في بيان «الكثير من هذه الألبومات التي كان يترقبها المعجبون والجامعون، باتت متوافرة للمرة الأولى عبر البث التدفقي والتحميل مع إضافة اكثر من 300 عمل لبرينس إلى أعماله المتوافرة عبر الإنترنت».

ومنذ وفاة المغني في أبريل 2016، اتفق ورثته من أكبر ثلاث شركات للإنتاج الموسيقي هي «سوني» و«يونيفرسال» و«وارنر» على ترويج أعمال فنان البوب.

وعارض برينس في الجزء الأكبر من مسيرته الفنية بقوة ممارسات أوساط الإنتاج الموسيقي. وفي منتصف التسعينات انسحب من اتفاق مع شكة «وارنر» قبل أن يظهر مع كلمة «عبد» مكتوبة على وجنته.

وذكرت مجلة «فراييتي» المتخصصة أن إحدى أنجح أغاني برينس «ذي موست بيوتيفل غيرل إن ذي وورلد» التي صدرت العام 1994 ليست بين الأغاني المطروحة الجمعة. وقال مصدر لم يكشف عن اسمه، إن الأغنية موضع خلاف قضائي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ويليامز: نرفض أية تهديدات تطال مؤسسة الاستثمار وموظفيها
ليبيا
وزير بريطاني: تعويض ضحايا «الجيش الأيرلندي» من ليبيا أمر صعب ومعقد
ليبيا
«سي إن إن»: واشنطن باعت للسعودية القنبلة التي قتلت أطفالاً في قصف اليمن
دولى
«سي إن إن»: واشنطن باعت للسعودية القنبلة التي قتلت أطفالاً في قصف اليمن
دولى
كاركاتير خيري - «كيكي» المصلحة العامة
كاريكاتير
باسط القطعاني: أمي هي الداعم الأول لي.. ومنها أستمد قوتي
ثقافة وفن
الجهيناوي يعرض على السبسي استراتيجية التعاون الاقتصادي بين تونس وليبيا
ليبيا
«البريقة لتسويق النفط»: لجنة أزمة الوقود والغاز مجرد صفحة في موقع «فيسبوك»
ليبيا
«جريدة الوسط»: هل إقرار الثلث المعطل يزيل الحواجز أمام الدستور؟
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تلقى مئات العروض.. قصة ليبي حمل لافتة طلبًا لوظيفة في ساحة ببريطانيا