التونسية شيما هلالي تحدد موعد صدور ألبومها الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أغسطس 2018, 12:31 مساء
الفنانة التونسية شيما هلالي (خاص لـ بوابة الوسط)

حددت الفنانة التونسية، شيما هلالي، موعد صدور ألبومها الجديد في الثامن عشر من أغسطس الجاري، وهو من إنتاج شركة «روتانا».

الألبوم عبارة عن «ميني ألبوم»، حيث يتضمن أربع أغنيات، ثلاث منها باللهجة الخليجية وأخرى باللهجة العراقية.

وقامت شيما عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لعملها الفني المقبل، حيث أثارت حماس متابعيها للأغنيات الجديدة، واعتبرت أن تاريخ صدور الـ«ميني ألبوم» مميز جدًّا، ونشرت عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» إعلان موعد صدوره جديدها، وقالت: «برشا منكم حزروا تاريخ صدور الميني البوم الجديد، وإن شاء الله يصدر يوم السبت، 18 أغسطس، متحمسين تسمعوا الأغاني».

 

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