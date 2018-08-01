عرض «بلاش تبوسني» في مهرجان «مالمو» بالسويد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 05:19 مساء
بوستر فيلم «بلاش تبوسني» (خاص لـ بوابة الوسط)

يُعرض فيلم «بلاش تبوسني» للمخرج أحمد عامر، في مدينة مالمو بالسويد، السبت 4 أغسطس، ضمن فعاليات العروض الصيفية لـمهرجان «مالمو للسينما العربية».

وانطلق «بلاش تبوسني» في خمس دور عرض تونسية؛ لتستمر سلسلة عروضه التجارية الناجحة في الوطن العربي، ومن المرتقب عرض الفيلم في مركز «درب 1718» الثقافي يوم الأحد 12 أغسطس المقبل، ليكون العرض الثاني له بالمركز بعد عرض كامل العدد في يونيو الماضي.

وطرح «بلاش تبوسني» تجاريًّا في دور العرض المصرية فبراير الماضي في 26 قاعة عرض، وحقق أصداءً نقدية إيجابية واسعة.

الفيلم من تأليف وإخراج أحمد عامر، وتدور أحداثه داخل كواليس فيلم جديد يتم تصويره، فيواجه المخرج الشاب صعوبات في التعامل مع بطلة الفيلم ومنتجه نتيجة تعارض أفكار الثلاثة ومحاولة كل طرف فرض رؤيته الخاصة على الفيلم.

«بلاش تبوسني» من بطولة ياسمين رئيس ومحمد مهران وسلوى محمد علي وعايدة رياض مع النجمة سوسن بدر كضيفة شرف، بالإضافة إلى مشاركة المخرج الراحل محمد خان والمخرج خيري بشارة بشخصيتيهما الحقيقية.

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