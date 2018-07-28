أونيس يلتقي ناشرين ليبيين في طرابلس

أونيس يلتقي ناشرين ليبيين في طرابلس (فيسبوك)

التقى رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس بمدينة طرابلس الأربعاء، عددًا من رؤساء دور النشر الليبية من ضمنها دار الحكمة، دار أويا، المكتبة العلمية العالمية، ومكتبة الفرجاني، بحضور مدير إدارة النشر بالهيئة محمود اللبلاب، ومدير إدارة المطبوعات المبروك الغالي، ومدير إدارة المراكز الثقافية عمران شنيشح.

وخلال اللقاء تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الهيئة ودور النشر الليبية في مجال تبادل وتوزيع الكتاب بين الجانبين، والمشاركة في المعارض الدولية، واطلع رئيس الهيئة على آليات نشر وتوزيع الكتاب في ليبيا وأهم المعوقات والمشكلات التي تواجه دور النشر الليبية في طباعة ونشر الكتاب، والصعوبات التي يواجهها الناشرون في المشاركات الخارجية في معارض الكتاب، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

كما تناول الناشرون مناقشة الأسباب التي تعرقل تنظيم معارض الكتاب المحلية، وإمكانية تنظيم معرض طرابلس الدولي للكتاب خلال أكتوبر المقبل بأرض معرض طرابلس الدولي المتوقف منذ خمس سنوات.

وأثنى اونيس على الجهود التي تقوم بها دور النشر بهدف نشر الكتاب الليبي في الداخل والخارج، وأكد على أهمية الكتاب في تحقيق التنمية الثقافية، ووعد بتذليل كافة الصعوبات المتعلقة بنشر الكتاب، وتسهيل مهمة الناشرين والتعاون معهم.

واتفق الطرفان على ضرورة تنظيم اجتماع يضم دور النشر في كل المدن الليبية، لإرساء دعائم حقيقية لتسيير عملية الطباعة والنشر بما يحقق طموحات وأهداف خطط التنمية الثقافية في البلاد.