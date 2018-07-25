ألبوم جديد لفنانة في الخامسة والثمانين

يوكو أونو، فبراير 2012 في لوس أنجليس في كاليفورنيا (أ ف ب)

تصدر الفنانة يوكو أونو ( 85 عامًا) ألبومًا جديدًا، مشيرة إلى أن نضالها من أجل السلام بات لازمًا أكثر من أي وقت مضى.

ويستعيد «وورزون» المقرر طرحه في 19 أكتوبر، والذي تولى إنتاجه ابن الفنانة شون أونو لينون، أغنيات ألفتها يوكو أونو في السبعينات، أبرزها أغنية «إيماجن» مع زوجها الراحل جون لينون التي استحالت أنشودة للسلام، حسب «فرانس برس»، الأربعاء. وقالت الفنانة في بيان إن «الفوضى تعمّ العالم. وكل شيء بات صعبًا».

وأضاف ممثلوها في البيان: «لم يفت الأوان لتغيير العالم. ونحن بحاجة اليوم إلى يوكو أكثر من أي وقت مضى». وأوضحت الفنانة المولودة في اليابان أن «وورزون» ليس خاتمة مسيرتها، مشيرة إلى أنها تعدّ ألبومًا جديدًا.

استحالت يوكو أونو، التي أمضت شبابها بين طوكيو ونيويورك، نجمة صاعدة في مجال الموسيقى الريادية، وقت تعرّفت على جون لينون وتزوجت به في ثاني زواج له. وسخّر الزوجان شهر العسل بعد زواجهما للتنديد بحرب فيتنام.

وبقيت يوكو أونو تناضل من أجل السلام، ساعية إلى الحفاظ على إرث لينون، بعد اغتيال العضو السابق في فرقة «بيتلز» أمام شقتهما في نيويورك سنة 1980.