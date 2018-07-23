زياد صالح نجم ثالث «ليالي الصيف» في طابا

طابا (سيناء) - بوابة الوسط: محمد علوش | الإثنين 23 يوليو 2018, 10:03 صباحا

أحيا الفنان الأردني زياد صالح، مساء الأحد، الليلة الثالثة من مهرجان «ليالي الصيف» في طابا هايتس بجنوب سيناء، في حضور جماهيري من مختلف الدول العربية.

وصعد زياد المسرح على نغمات أغنيته الشهيرة «جمال الروح» واستكمل وصلته بتقديم أغنيات مصرية شهيرة منها «العب يلا» و«يا بنت السلطان» و«الديك بيدن».

وغنى ورقص الحضور مع زياد، الذي نزل بصحبة عدد من أفراد فرقته ليتواجد وسط الحضور الذي تفاعل معه.

وتستمر الحفلات لمدة أسبوع، ومن المقرر أن تحيي كارمن سليمان، مساء الإثنين، الليلة الرابعة من المهرجان المقام تحت إشراف عماد الطرابيشي، وينظمه هاني حسن، ويعتبر الهدف الأساسي من تنظيم هذه الحفلات هو تنشيط السياحة في جنوب سيناء، وتحديدًا طابًا لتعود عاصمة السياحة.

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