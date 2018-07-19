الهيئة العامة للثقافة تنظم محاضرة حول تمكين المرأة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 يوليو 2018, 01:05 مساء
الهيئة العامة للثقافة تنظم محاضرة حول تمكين المرأة (فيسبوك)

نظمت الهيئة العامة للثقافة، الأربعاء، محاضرة بعنوان «تمكين المرأة بين الواقع والقانون» ألقتها الدكتورة فائزة الباشا بقاعة بلد الطيوب بديوان الهيئة.

وافتتح عضو اللجنة التسييرية بالهيئة العامة للثقافة، محمد الهدار، المحاضرة مؤكدًا سعي الهيئة لرفع كفاءة المرأة الليبية وخاصة الموظفات بالهيئة العامة للثقافة، وقدمت الباشا نبذة مختصرة عن دور المرأة الليبية في أهم مساهماتها منذ الاحتلال الإيطالي حتي اليوم، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وذكرت الباشا في محاضرتها أصول ومراجع مصطلح التمكين في اللغة ومفهومه.

وجاءت المحاضرة في سياق تمكين المرأة والدفع بها من أجل تبوء مكانتها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، ولمساعدتها لتأخذ بأسباب القوة للرفع من قدراتها وكفاءتها لتولي المناصب المهمة والقيادية في الدولة.

وفي ختام المحاضرة فتحت الباشا المجال للنقاش بالمواضيع المتعلقة بتمكين المرأة في مجال عملها والمشاكل والصعوبات التي تواجهها أثناء أداء دورها الوظيفي.

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