«المريض الإنجليزي» تفوز بجائزة بوكر الذهبية

مايكل أونداتغي خلال حفل اعلان الرواية الفائزة بجائزة بوكر الذهبية (أرشيفية:انترنت)

أعلنت لجنة جائزة بوكر البريطانية، الأثنين عن فوز رواية «المريض الإنجليزي» للروائي السيريلانكي الأصل الكندي الجنسية، مايكل أونداتغي بجائزة «بوكر الذهبية»، التي استحدثت أخيراً، لتترافق مع الذكرى الخمسين لتأسيس الجائزة.

وتعتمد هذه الجائزة على ترشيح نقاد وكتاب لخمس روايات فائزة بجائزة بوكر خلال عقد كامل، ثم تعرض القائمة على الجمهور ليصوت على روايته المفضلة، وفقًا لموقع 24.

وقام كل عضو من أعضاء لجنة تحكيم الجائزة، وهم 5 أعضاء، باختيار رواية واحدة تمثل 10 سنوات من عمر الجائزة، واختار أعضاء اللجنة روايات القائمة القصيرة وهي رواية «فى دولة حرة» للكاتب فيديادر سوراجبراساد نيبول، و «رواية القمر النمر» للكاتبة بينيلوب ليفلى، و رواية «المريض الإنجليزى» للكاتب مايكل أونداتغى، رواية «صالة الذئب» للكاتبة هيلاري مانتل، رواية «لينكولن فى باردو» للكاتب جورج سوندرز.

و فازت الرواية بجائزة بوكر عام 1992، وتحولت إلى فيلم حصد الأوسكار، كما ترجمت إلى 300 لغة، من بينها العربية.

وقال الكاتب مايكل أونداتغي، بعد اعلان النتيجة إنه لم يكن يتصور ولو لمجرد ثانية واحدة، أن تفوز روايته بهذه الجائزة خلال احتفال جائزة مان بوكر بمرور 50 عامًا على إطلاقها، وفقًا لموقع اليوم السابع.

ورأى أونداتغى، أن فوز الرواية يرجع الفضل فيه إلى المخرج السينمائي البريطاني أنتونى مينغيلا، الذي أبدع في تحويل الرواية إلى فيلم سينمائى، وأنه أحد أهم الأسباب التي دفعت الجمهور إلى التصويت لصالح الرواية.